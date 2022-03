AKTUÁLNE Najvyšší súd sťažnosť prokurátora zamietol! Bödör ostáva na slobode

Aktualizované o 11:17

Sudca Kliment dal preveriť aj to, či je možné, aby Bödör mal monitorovací náramok namiesto väzby. Podľa probačného úradníka to možné je. O tom, či nakoniec pôjde do väzby alebo bude mať náramok, ešte rozhodnuté nie je.

Aktualizované o 11:00

Nitriansky podnikateľ strávil vo väzbe 19 mesiacov. Tvrdí, že už si po tom čase nepamätá, aký má veľký majetok. Teraz žije z podpory manželky, ktorá je podnikateľka a otca. Dom aj pozemky má zaistené a na účte má zhruba 1,3 milióna eur, ktoré sú tiež zaistené.

Aktualizované o 10:30

Na začiatku pojednávania sudca Juraj Kliment prečítal námietky, ktoré vzniesla obhajoba a to, ako sa s nimi súd vysporiadal.

Podnikateľ Norbert Bödör je obvinený v kauze Valčeky. Po prepustení z väzby ho NAKA opäť zadržala. Špecializovaný trestný súd ho do väzby nezobral, prokurátor sa odvolal a rozhoduje Najvyšší súd. Ten mal pôvodne už rozhodovať 20. januára, no Bödör podal sťažnosť voči sudcovi Klimentovi.

Galéria fotiek (7) Najvyšší súd rozhoduje o väzbe pre Norberta Bödöra.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podnikateľ však so svojimi námietkami neuspel a Najvyšší súd rozhoduje v pôvodnom zložení. Norberta Bödöra najskôr najskôr 13. januára prepustili z väzby, kde bol približne rok a pol pre kauzu Dobytkár. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ho o pár hodín neskôr zadržala v súvislosti s kauzou Valčeky, respektíve Judáš. Obvinený podnikateľ v nej má byť stíhaný za korupčnú trestnú činnosť.

Nitriansky podnikateľ už čelí aj viacerým obžalobám. Súdny proces v kauze Dobytkár sa už začal. Prokurátor ÚŠP podal v decembri 2021 obžalobu na 11 osôb aj v kauze Očistec.