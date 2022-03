Matematik Kollár o prívale utečencov z Ukrajiny: Treba podniknúť okamžité kroky! Na TOTO sa musíme pripraviť

Kollár poukázal na napĺňanie kapacity ubytovania pre utečencov, ktoré môžeme pozorovať už dnes. V prvej utečeneckej vlne sme pritom dokázali podľa neho zvládnuť utečencov najmä nadšením množstva dobrovoľníkov, ktorí sprístupnili svoje vlastné domy či byty, pomáhali priamo na hranici, či darovali peniaze a množstvo potrebných vecí. „Štát tiež poskytol svoje dostupné kapacity, ale výzvy, kto ubytuje rodinu tam či onam, pribúdajú a bude ťažšie a ťažšie ich nachádzať. Čo však budeme robiť, keď utečencov bude 2-3, či 4-krát viac? A tí nebudú už mať dohodnuté presné miesto niekde v západnej Európe, kam cestujú, a teda neopustia expresne Slovensko ako väčšina tých doteraz?“ pýta sa.

Pripomína pritom, že prví utečenci, ktorí prichádzali, boli tí, ktorí väčšinou mali kam ísť, či už za známymi alebo za príbuznými. Tí, ktorí nevedia kam utiecť, alebo na to nemajú prostriedky, zostávajú zatiaľ doma, či v bunkri. Kollár však upozornil, že takmer nik „nedokáže dlhodobo bývať v Aleppe, na ktoré sovietski ´Putinovi hrdinovia´ mierotvorne premieňajú ukrajinské dediny a mestá. A tak budú utekať aj tí, čo skutočne nevedia kam.“

Práve títo ľudia budú podľa jeho slov potrebovať našu pomoc ešte viac ako tí, čo utekajú z vojnou zmietanej Ukrajiny dnes. Na to však už kapacity dobrovoľníkov stačiť nebudú. „Z nich sa dovtedy navyše tí najochotnejší úplne vyčerpajú, a kapacita ich pomoci s ubytovaním sa vyčerpá tiež, ich byty budú plné utečencov z prvej vlny, ktorí sa tu aspoň krátkodobo udomácnia,“ upozornil.

Marec a apríl Skúsme sa pozrieť tak o mesiac vpred. Čo prinesie Slovensku marec a apríl? Už dnes vidíme, že kapacity... Posted by Richard Kollar on Sunday, March 6, 2022

Časom bude preto musieť podľa Kollára razantne nastúpiť štát. „Predpokladám, že to bude ako v pandémii, pomôcť budú musieť napokon najmä vyčerpané samosprávy,“ myslí si. „Zároveň je úplne nevyhnutné začať okamžite ekonomickú pomoc tým, ktorí utečencom priamo pomáhajú, najmä, ak im podnikatelia poskytujú svoje ubytovacie kapacity, či stravu,“ odkázal. Upozornil tiež, že na to, aby bola pomoc dlhodobo udržateľná, musí začať okamžite fungovať minimálne refundácia nákladov. „Okamžite. Píšem okamžite, nie zajtra. Určite nie ako v pandémii, kde to na začiatku trvalo veky, kým sa pomoc rozbehla,“ dodal.

„Pandémia nás naučila, že napokon najväčší nápor bude práve na samosprávy a na skupinu, ktorá najviac pomáha (v pandémii to boli zdravotníci, teraz sú to iné zložky). Väčšina populácie nápor priamo pociťovať nebude, len bude vidieť nárast drobných problémov pre samých seba - tovary budú drahšie, budú stretať viac Ukrajincov, možno s nimi niekedy budú musieť bojovať o pracovné miesta. Zníži sa ich životný komfort, presne ako v pandémii, aj keď trochu iným spôsobom,“ myslí si a upozorňuje na to, ako to celé dopadlo práve v pandémii.

Galéria fotiek (3) Polícia na hraniciach s Ukrajinou vybavila od vypuknutia konfliktu viac ako 100-tisíc osôb.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

„Na jej vrchole davy debilov protestovali pred domami lekárov, ktorí neúnavne zachraňovali naše životy. Vykrikovali hlasno najmä tí, ktorí nepomáhali zvládnuť situáciu vôbec, len ju ostatným zbytočne komplikovali. Ochrana najzraniteľnejších sa zmenila na slogany nech nevychádzajú mesiace z domu, my chceme ísť na hokej, či lyžovať do Borisovho rezortu! My chceme slobodne slopať v lokálnom šenku a nebudeme nosiť handry na tvári, ani v obchodoch! A vy zraniteľní, vy sa poje**** aj s vašimi neoverenými vakcínami. Vy pomáhajte až do zodratia, my chceme na Maledivy!,“ pripomenul, ako to u nás vyzeralo ešte pár týždňov či mesiacov dozadu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Upozornil, že je len otázka času, kedy hladný utečenec niečo niekde ukradne, alebo niekde vznikne nejaké nedorozumenie či dokonca dôjde k násiliu. „Aj utečenci sú ľudia tak, ako my, so všetkými nedostatkami, ktoré sami máme. A sú pod extrémnym stresom,“ pripomenul. „Je preto potrebné už dnes nastaviť procesy tak, aby sme veci zvládli lepšie. Od pomoci podnikateľom, zvýšenia podpory samosprávam, až po tvrdé postihy úplne neprístupného správania hneď na začiatku. Potrebujeme dobre vyškolenú políciu,“ dodal.