COVID ešte úplne nevymizol: Kulkovský dvíha varovný prst! RTG snímka hovorí za všetko, smutné príbehy pacientov

Aj keď je v súčasnosti na Slovensku, ale aj vo svete témou číslo jeden vojna na Ukrajine, stále tu žijeme pandémiou koronavírusu. Tá sa však po dvoch rokoch presunula na druhú koľaj a aj keď ju nik vo veľkom nerieši, stále je tu koronavírus s nami. Mnohí popierači koronavírusu a odporcovia vakcín či vládnych opatrení však prišli s názorom, že pandémia nebola tak vážna, ak jej ukončenie zapríčinila vojna na Ukrajine. Lekár a primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice MIlan Kulkovský však dvíha varovný prst.

"Mnoho internetových polyhistorov po analýze medializovaných informácii vyslovilo názor, že po útoku na Ukrajinu došlo k ukončeniu pandémie Covid-19. Je pravda, že sa tejto téme v posledné dni venovali média aj odborná verejnosť v menšej miere, neznamená to však, že je to dôvod pre stratu obozretnosti a opatrnosti," napísal na sociálnej sieti. Ako dodal, koronavírus je tu stále s nami a tento fakt nezmenilo ani ukončenie preplácania Covid príplatkov pre zdravotníkov. Poukázal však aj na ďalší dôkaz o tom, že pandémii nie je koniec tak rýchlo, ako si niektorí predstavovali.

"Včera sme z covid oddelení našej nemocnice prepustili 9 pacientov, na uvoľnené lôžka sme zároveň prijali ďalších 13 nových pacientov s Covid-19. A nie, omikron nie je 100% zárukou ľahkého priebehu. RTG snímka neočkovaného pacienta, ktorého som vo včerajšej službe prijal…rozsiahla obojstranná pneumónia," upozornil Kulkovský, ktorý aj zverejnil RTG snímok pacienta, na ktorom vidieť rozsiahly zápal pľúc.

Rovnako však zverejnil aj šokujúce reakcie niektorých Slovákov na správu, že štát bude s vyplácaním rizikových COVID príplatkov pre zdravotníkov v prvej línii meškať. A to z dôvodu, že malé a stredné nemocnice nedostali v tomto roku financie na príplatok za starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Mnohí ľudia sa však n\ad príplatkami pozastavili a lekárov obvinili z toho, že radšej išli pracovať na COVID oddelenie, ktoré bolo lepšie platené, a ostatných pacientov odložili "na druhú koľaj". "Veľké h***o Vám, a nie covidové príplatky. A tým pacientom, čo doma museli kvôli vám museli doma trpieť bolesťami, lebo všetci ste utekali na COVID oddelenia za príplatky, a na ostatných pacientov ste kašlali, tak tých by ste mali odškodniť," napísal jeden z diskutujúcich. "Covidové príplatky? Však ste zavraždili na covid oddelení pacientov a ešte vám za to zaplatia. No teraz vám nezaplatia, lebo Ukrajinci potrebujú pomoc," napísal ďalší. Oba komentáre však boli napísané s mnohých pravopisnými chybami.

K celej veci sa vyjadril aj primár anestéziológie bratislavskej nemocnice Antolská Jakub Hložník. Podľa jeho slov je samozrejmé, že je tu koronavírus s nami stále, pretože na oddelení v nemocnici mali troch pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, pričom všetci boli neočkovaní. Poukázal na prípady z posledných dní. "Pani - ročník 1947 nie je očkovaná a skončí na umelej ventilácii pľúc (inak doteraz na nič neliečená vitálna babička), potom 66-ročná pani, ktorej údajne poradil neočkovať sa jej nefrológ a aj tomu verím, lebo pacientov, ktorých odhovorili od očkovania samotní lekári, boli desiatky. Táto sa mu už nepoďakuje, lebo umrela. P.S umrel nám aj 65-ročná pán - poslúchač infovojny. Tam mu tiež "poradili"," uzavrel Hložník.