Protest Mier Ukrajine: S bratislavským námestím sa spojil Zelenskyj! Minúta ticha za padlých vo vojne

Aktualizované o 18:26 Ukrajinskému prezidentu Volodymyrovi Zelenskému sa podarilo pripojiť cez Zoom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa naživo prihovára európskym námestiam. Zelenskyj vyzval námestia na minútu ticha za vojakov, ktorí zomreli pri tom, ako bránili Ukrajinu. Druhú minútu ticha prezident venoval všetkým občanom, mužom, ženám a deťom, ktorí boli zabití pri ruskej invázii Ukrajiny.

Na bratislavskom Námestí SNP bol protest Mier Ukrajine. Naživo sa pripojil aj Volodymyr Zelenskyj





Ďalšie fotky

"Ďakujem vám, národy európy, chodťe na ulicu, nebuďte ticho a podporte Ukrajinu. Podporte náš boj, pretože keď nevydrží Ukrajina, nevydrží ani Európa. Ak prehráme my, prehráte aj vy," povedal Zelenskyj. "Dnes ste všetci Ukrajinci a ďakujem vám za to,“ povedal ukrajinský prezident ľuďom na európskych námestiach. Zelenskyj je presvedčený, že Ukrajina vyhrá a ak vyhrá, bude to víťastvo celého demokratického sveta.

Galéria fotiek (6) Na bratislavskom Námestí SNP sa protestovalo za Mier na Ukrajine. Cez telemost sa spojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdroj: Topky/Vlado Anejl Galéria fotiek (6) Na bratislavskom Námestí SNP sa protestovalo za Mier na Ukrajine. Cez telemost sa spojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdroj: Topky/Vlado Anejl

Aktualizované o 17:55 Na Námestí SNP vystúpil aj premiér Eduard Heger

Heger povedal, že vojna do 21. storočia nepatrí a Ukrajinci bojujú za slobodu každého z nás. "Poviem vám jeden zážitok, ktorý mám s Volodymyrom Zelenskyj, keď sa nám minulý týždeň prihovoril. Doľahla naňho ťarcha toho, čo musel zažiť a prosil Boha o pomoc. Ale bol to muž, ktorý neprosíkal a nebol zlomený, bol však odhodlaný. Prihováral sa nám priamo z bojiska a my sme mu v tom momente nevedeli pomôcť," povedal Heger na námestí.

Galéria fotiek (6) Na bratislavskom Námestí SNP sa protestovalo za Mier na Ukrajine. Cez telemost sa spojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdroj: Topky/Vlado Anejl

"Videl som ako odchádzal od toho stola a pomaly zaklapol monitor a my sme fakt netušili, čo bude do rána. Všetci sme si priali, aby sa zobudil živý. A on sa zobudil živý. To bol večer, kedy ten muž z obyčajného prezidenta, z večera do rána sa stal hrdinom. On nechcel byť v exile. On ostal, ako aj jeho vláda a jeho rodina. Toto je nasledovania hodný príklad. Volodymyr Zelenskyj sa postavil zlu, odmietol strach a stal sa odváźnym," dodal Heger.

Ukrajinský prezident sa cez telemost spojí s viacerými európskymi mestami, v ktorých budú prebiehať zhromaždenia proti Rusku. Podľa spoluorganizátora zhromaždenia v Bratislave Mariána Kulicha sa Zelenskyj spojí s európskymi mestami cez službu Zoom, lebo sám chce vidieť jednotlivé mestá a účastníkov zhromaždení.

Pripoja sa aj mestá ako Praha, Frankfurt, Lyon, Tbilisi či Viedeň. Na proteste vystúpia viaceré osobnosti, napríklad herec Richard Stanke, spisovateľ Silvester Lavrík, emeritný arcibiskup Róbert Bezák či analytik Alexander Duleba. Na bratislavskom Námestí vystúpia viacerí umelci, ale aj premiér Eduard Heger, či minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Galéria fotiek (6) Na Námestí SNP v Bratislave sa koná protest Mier Ukrajine

Zdroj: Topky/Vlado Anjel