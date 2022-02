Február sa s nami pomaly lúči: PREDPOVEĎ hovorí jasnou rečou, jarné lúče očakávajte až koncom týždňa

BRATISLAVA - Máme pred sebou posledný februárový deň, a tak je pomaly na čase sa začať pripravovať na teplejšie a jarné počasie. To, či sa tak skutočne s koncom februára stane, nám prezradia až meteorologické predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Prvé jarné lúče už totiž klopú na dvere.

Pondelok

Cez strednú Európou bude podľa predpovede ďalej na východ postupovať frontálny systém spojený s podružnou a prehlbujúcou sa tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať zo severného Dánska nad Baltské more. Zavládne prevažne veľká oblačnosť, podvečer v západnej polovici a zmenšovanie oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, dážď so snehom alebo prehánky, od cca 900 m sneženie. Ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 3 až 8, v južnej polovici západného a miestami na juhu stredného Slovenska 8 až 11 st.

Utorok

Po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad Pobaltím cez našu oblasť postúpi ďalej na juhovýchod podružný studený front. Premenlivá oblačnosť. Miestami, na severozápade na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď. Ojedinele tvorba snehových jazykov a závejov. Bude tiež veterno. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, na západe a na Honte väčšinou okolo 2 st. Najvyššia denná teplota 5 až 10, v Žilinskom kraji, na Spiši, na Horehroní.

Streda

V brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi od severozápadu do našej oblasti okludujúci frontálny systém. Za ním sa od západu začne rozširovať do strednej Európy tlaková výš. Premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď so snehom alebo dážď. Na západe k večeru vyjasňovanie. Veterno a ojedinele tvorba snehových jazykov a závejov. Najnižšia nočná teplota 1 až -4, v údoliach ojedinele okolo -6 st. Najvyššia denná teplota 6 až 11, v severnej polovici väčšinou 1 až 6 st.

Štvrtok

Cez našu oblasť sa bude smerom na východ presúvať tlaková výš. Bude jasno až polojasno, spočiatku miestami - najmä na severe a východe veľká oblačnosť a tam v noci miestami sneženie alebo snehové prehánky. K večeru na západe pribúdanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, v údoliach miestami - najmä v západnej polovici - okolo -7 st. Najvyššia denná teplota 5 až 11 st, na Orave a pod Tatrami lokálne aj chladnejšie.

Piatok

V brázde nízkeho tlaku vzduchu k nám od západu postúpi studený front. Oblačno až zamračené, spočiatku zmenšená oblačnosť. Cez deň miestami, najmä v severozápadnej polovici územia, sneženie alebo snehové prehánky, v nižších polohách prevažne dážď. Najnižšia nočná teplota 1 až -4, údoliach miestami okolo -6 st. Najvyššia denná teplota 3 až 9 st.

