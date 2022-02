VIDEO Veterné počasie si v Európe doteraz vyžiadalo najmenej 14 obetí

LONDÝN/VARŠAVA/PRAHA - Britské úrady vydali na nedeľu a pondelok ďalšie varovanie pred silným vetrom. Víchor sprevádzajúci tlakovú níž Eunice, ktorá v piatok udrela na západnú Európu, si do soboty večera na kontinente vyžiadal najmenej 14 obetí.

Straty na životoch hlásia Británia, Írsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko i Poľsko, kde došlo aj k veľkým materiálnym škodám a rozsiahlym výpadkom v dodávkach elektriny i problémom v doprave, informovala v noci na nedeľu agentúra DPA. V Británii evidujú tri obete na životoch a veľmi veľké materiálne škody. V Holandsku v dôsledku búrky zomreli štyria ľudia: na troch z nich spadol strom, štvrtý zahynul pri dopravnej nehode.

Najmenej traja ľudia zomreli v Nemecku, kde výčiny počasia napáchali škody - odhadom - za viac ako 900 miliónov eur. V celej krajine došlo k početným prerušeniam železničnej dopravy, pričom na niektorých linkách by problémy mohli trvať až do pondelka. Nemecká meteorologická služba varovala, že pobrežné oblasti budú až do utorka vystavené silným poryvom vetra.

Búrka Zeynep si v Poľsku vyžiadala štyri obete a najmenej jedného zraneného. Hasičský zbor bol v noci na sobotu privolaný k približne 13.000 incidentom, keď stromy popadali na cesty a zablokovali ich, alebo keď vietor strhol časti striech. Desiatky tisíc domácností zostali bez elektriny, pričom najhoršia bola situácia v Západnom Pomoransku.

Galéria fotiek (2) Ničivé počasie v Európe

Zdroj: SITA/James Manning/PA via AP

Poľský premiér Mateusz Morawiecki vyzval verejnosť, aby zostala v interiéri, a železničná spoločnosť PKP odporučila odložiť cestovanie. V Česku zostalo bez elektriny okolo 26.000 domácností a pražský magistrát vyzval ľudí, aby odložili návštevu parkov či lesov.