Fiasko okolo súdnej reformy v parlamente: Politológ nie je prekvapený, nič iné sa vraj nedalo čakať!

BRATISLAVA - Koalícia bola počas štvrtku v pomerne nečakanom šoku, keď reforma ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej narazila. Politológovia si však myslia niečo iné a neúspech sa dal očakávať. Do druhého čítania sa v rámci súdnej mapy dostal len jeden zo štyroch návrhov. Zvyšné tri nedostali podporu, a to ani od niektorých poslancov Za ľudí a Sme rodina. Odborníkov na politické dianie sme sa pýtali, ako má teraz bežný volič situáciu po tomto neúspechu reformy čítať. Jej časť bola pritom súčasťou plánu obnovy a ostatným beží približné ultimátum do apríla.

archívne video

Jeden z politológov má prostú odpoveď na otázku, čo mala vlastne znamenať štvrtková situácia a kríza v parlamente v prípade súdnej reformy. Podľa Michala Cirnera totiž ide o to, "Že je to koalícia ani z voza ani na voz. Začínali s ústavnou väčšinou, ale keďže si vytvárajú ad hoc opozíciu vo vlastnej koalícii, ich vládnutie nie je presvedčivé, niečo koalícia presadí, niečo nie a bežne sa koalícia v parlamente vzájomne kritizuje. Fico a spol. sa z toho musia smiať," poznamenal Cirner.

Prekvapenie? Ale kdeže ...

Aj keď sa táto kríza v koalícii môže pre niekoho zdať šokujúca, ďalší politológ Radoslav Štefančík to takto vôbec nevidí. Ten vidí podiel viny aj v hnutí OĽaNO ako takom. "Prekvapujúce to nie je. Sme rodina už dávnejšie avizovala, že je proti takto nastavenej reforme. Problém je v tom, že svojsky sa k tomu postavili aj niektorí poslanci OĽaNO a Za ľudí. Takto to funguje všade, kde nás reprezentujú patologické strany typu OĽaNO. Bez straníckych štruktúr, bez podobného hodnotového vybavenia členov, s jediným politickým cieľom, dostať sa do parlamentu. Strana predsa musí byť organizáciou združujúcou ľudí s podobným mentálnym svetom, nemôže to byť amorfný zhluk ľudí pozbieraných z rôznych kútov Slovenska, ktorých dôležité témy viac rozdeľujú než spájajú," popisuje Štefančík.

Galéria fotiek (3) Zdroj: archív R.Š., Kancelária NR SR

Je to aj neúspech Kolíkovej

Cirner si nemyslí, že vinu za neodhlasovanú časť reformy treba hádzať len na poslancov Sme rodina a spol. "Sme rodina avizovala dlhšie, že má problém s touto reformou. Boli hlasy aj u zvyšku Za ľudí, že majú výhrady. Ministerka ich nepresvedčila, je to aj jej neúspech," tvrdí Cirner. Tá sa už ale medzičasom posťažovala, že v prípade komunikácie so Sme rodina boli isté problémy.

Aj Štefančík si myslí, že od Sme rodina sa iný postoj nedal očakávať, no pri bývalej strane Kolíkovej začal vysvetľovať iné príčiny. "Pri strane Za ľudí vidím skôr revanš za odchod Kolíkovej zo strany. Vyzerá to tak, že osobné animozity sú pre vládnych politikov dôležitejším motivačným faktorom, než záujem slúžiť občanom Slovenska," skonštatoval Štefančík.

Ešte jedna šanca a potom to môžu "rozpustiť"

Cirner si napriek tomu nemyslí, že Kolíková by mala "lámať palicu" nad svojou funkciou. "Myslím, že za pokus im to ešte stojí. Ide aj o peniaze z plánu obnovy a o základný symbol prečo koalícia existuje, aby napravila súdnictvo, právny štát a bojovala s korupciou. Ak to opäť nevyjde, môžu to potom rozpustiť," dodal.

"Kolíková aspoň mala snahu niečo po sebe zanechať. Nie je to jej vinou, že jej reformné zákony nebudú dotiahnuté do konca. Vo vláde však sedí niekoľko ďalších ministrov, ktorí od začiatku fungujú ako slepé črevo v ľudskom organizme. Vieme, že ich máme, ale netušíme načo," kritizuje prácu niektorých vládnych činiteľov druhý politológ Štefančík.