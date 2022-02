Remišová poslala tvrdý list Žilinkovi: Ten ju následne vysmial za to, čo vlastne poslala, je to len obrovský TRAPAS?

BRATISLAVA - To, pred niekoľkými dňami udialo v parlamente nemá obdoby a zdá sa, že následky z tejto schôdze vnímame dodnes. Ide o známu schôdzu ohľadom obrannej zmluvy s USA, ktorá bola poznačená veľkým chaosom. Na tejto schôdzi mal vystúpiť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa však v dôsledku odmietavého postoja väčšiny poslancov rečníckeho pultu ujať nemohol. Tak poslal svoj prejav médiám, kde vysvitlo, že zmluvu s USA prirovnal k dávnej dohode so ZSSR, pričom aj tá bola podľa neho výhodnejšia, ako tá s Američanmi. Tieto slová nenechali chladnými ani vicepremiérku Veroniku Remišovú, ktorá začala konať a Žilinkovi poslala list.

VIDEO Veronika Remišová ešte minulý týždeň poslala Žilinkovi list:

"Vyhlásenie generálneho prokurátora, kde prirovnal súčasnú obrannú zmluvu k okupačnej zmluve je neakceptovateľné, mimo politickej reality, ale hlavne je to zneuctenie pamiatky viac ako 100 obetí invázie sovietskych vojsk do bývalého Československa," povedala Remišová vo videu ešte 9. februára. Následne poslala svoj list, kde Žilinkovi tieto veci pripomína, pričom tento list dávala do obálky aj na predmetnom videu. Do tejto obálky však dala zrejme aj niečo naviac.

Toto v obálke pre Žilinku asi nemalo byť

To, čo následne prišlo Žilinkovi do schránky musel zdieľať aj s verejnosťou, pretože v nej nebol len oficiálny list, ale zjavne aj prvotná podoba, ktorá sa upravovala. Žilinka si to neodpustil a pre všetkých túto verziu listu ukázal na sociálnej sieti, kde písal so sarkastickým podtónom o komunikácii na úrovni "hodnej ústavného činiteľa".

Doškrtaný list

Na liste sú evidentne napísané poznámky a jednotlivé úpravy prvotného textu, ktoré sa, podľa všetkého, v zásielke pre prokurátora nemali nachádzať.

Remišová si o Žilinkovej reakcii myslí svoje

Žilinkova "recenzia" listu sa nakoniec dostala aj k samotnej vicepremiérke, ktorá si myslí, že celá vec je smiešne nafúknutá. "Nemilá vec, ale môže sa stať. Generálny prokurátor sa teraz z toho snaží spraviť kauzičku, ale podstata celej veci je najdôležitejšia," píše Remišová a zopakovala komentár, ktorý Žilinkovi nechala pod statusom. "Znížiť sa k takémuto prízemnému pokusu o zneváženie oponenta vypovedá hlavne o Vašom osobnostnom nastavení. Pochybenie úradníkov, ktorí priložili omylom k riadnemu listu aj jeho pracovnú verziu, nie je nič oproti tomu, aké škody spôsobujete právnemu štátu na Slovensku," dodala.

Remišovej sa zastal aj dlhoročný kritik Žilinku Alojz Baránik z SaS

Predsedníčky Za ľudí Remišovej sa zastal aj poslanec a člen ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik. "Taká chyba je síce blamáž, ale nie je na nej nič zlomyseľné (teda aspoň nie na strane pani podpredsedníčky vlády). Čo je ale zlomyseľné, je uverejnenie fotografie takéhoto nesprávne zaslaného konceptu na politickom kanáli generálneho prokurátora," napísal.

