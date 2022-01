OMIKRON je definitívne tu: Čísla budú také, aké sme ešte nevideli! Analytici vyhodnotili prvé dáta

archívne video

Podľa matematiky Richarda Kollá bolo len otázkou času, kedy sa objaví aj v našich epidemických dátach skutočná rýchlosť nástupu omikron vlny. Čísla PCR pozitívnych sú vysoké už druhý deň za sebou a budúca streda už bude začiatok februára. Práve vtedy sa zrejme začneme blížiť k vrcholu.

"Od teraz už začíname pozorovať aj nárast príjmov do nemocníc. Ešte je to slabučké, uvídime, čo prinesú najbližšie dni. V princípe do týždňa už vo viacerých regiónoch asi uvidíme, že stany rozšírených centrálnych prijmov sme nerobili zbytočne," napísal Kollár. "Na PCR testoch už bude od teraz totálny nával, zvážte, či tam potrebujete chodiť. Tiež berte do úvahy, že cca. každý druhý v rade už je infikovaný," dodal.

Stropkov ukazuje krivky omikronu

Testovanie v okrese Stropkov bude stáť štát v roku 2022 niečo medzi 500 tisíc eur a 1 milión eur. Aj to je daň za omicron. Očkovanie je samozrejme lacnejšie, nehovoriac o liečbe hospitalizovaných. Uvádzajú analytici z platformy Dáta bez pátosu.

"Omicron sa na špičku (ak neuvidíme druhú) dostal do 3 týždňov. To je tretina času rastu v Delte. A ešte by bolo užitočné urobiť priemer 7 dní v koncepte -3D/D+3D. Bolo by to skôr 15-18 dní od skutočného začiatku rastu. Prečo o tom píšeme? Stropkov nemal okolo seba postihnuté okresy, práve naopak, omicron nemal odkiaľ čerpať silu. Dnes už ale na Slovensku ostatné okresy čerpajú pozitívnych zo susediacich okresov, z mobility obyvateľov a preto bude rast rýchlejší a špička dosiahnutá rovnako rýchlo," vysvetľujú analytici.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB/Dáta bez pátosu

Podľa nich treba pozerať na počet "dnes" infekčných ľudí a nie na dnes vyhodnotené testy. Dnes infekční môžu byť ľudia spred 7-10 dní.

"Preto je dobré pozerať na 14 dňovú incidenciu. Ak táto začne klesať (spodný graf), tak už určite klesá počet infekčných ľudí v okrese, v regióne, v kraji, na Slovensku. Ak by boli čísla zo Stropkova smerodajné, tak v špičke by malo Slovensko denne priemerne za 7 dní okolo 20 tisíc zistených pozitívnych. Nemusíme byť ďaleko," dodávajú analytici.