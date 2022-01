Šéf GP sklamal Sulíka: Do Ruska by som nechodil, robí to hanbu! Školy už plošne zatvárať nebudeme

BRATISLAVA – Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík by na mieste generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska nechodil. Jeho disciplinárne stíhanie by však nepodporil, návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) v tomto smere považuje za prehnané. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

"Ja by som tam nechodil. Robí to hanbu, išiel tam ako jediný z krajín EÚ. Nemyslím si, že by to bolo vhodné," povedal Sulík. Zdôraznil však, že Žilinka na druhej strane neurobil nič zakázané.

Archívne VIDEO Generálny prokurátor by mal podľa Šeligu zrušiť cestu do Ruska: Toto je prvých 7419 dôvodov prečo

Generálny prokurátor ho sklamal

Priznal však, že generálny prokurátor ho sklamal, súhlasí s vyjadrením premiéra Eduarda Hegera, ktorý povedal, že Žilinkovi prestáva rozumieť. Na otázku, či má Žilinka jeho dôveru, Sulík odpovedal, že je to irelevantná otázka, pripomenul, že na tento post bol riadne zvolený.

Sulík tiež uviedol, že sa nezúčastní na okrúhlom stole k otázke zmeny Ústavy SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, ktorý inicioval predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina). Považuje to za zbytočné. V strane SaS podľa jeho slov o tomto ešte nehovorili a nevie, či tam vôbec niekoho pošlú.

Premiér má pochybnosti, Žilinka nie je štít

Premiér sa včera vyjadril, že má pochybnosti v súvislosti s dohodou o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, ktorej nadviazanie mal v Ruskej federácii dohodnúť generálny prokurátor Maroš Žilinka so svojim náprotivkom Igorom Krasnovom. Upozornil, že kybernetické hrozby prichádzajú aj zo strany Ruska. Šéfovi prokuratúry podľa vlastných slov prestáva rozumieť.

"Často sa bavíme s lídrami krajín EÚ práve o narušovaní nášho kyberpriestoru a hovoríme o tom, ako sa chrániť pred hrozbami a, žiaľ, tieto hrozby prichádzajú aj z prostredia Ruskej federácie. Toto vo mne vyvoláva ešte väčšie pochybnosti," povedal na margo dohody, ktorú Žilinka avizoval po kritike jeho cesty do Ruska.

Šéf GP sa neskôr na margo slov premiéra vyjadril na sociálnej sieti. Žilinka odmieta slová premiéra a tvrdí, že nikdy nebude štítom brániacim záujmy politikov. Deklaroval, že bráni práva fyzických a právnických osôb v zmysle Ústavy SR.

Sulík by obrannú zmluvu s USA Ústavnému súdu SR posúdiť dal

Vicepremiér Richard Sulík sa vyjadril aj k obrannej zmluve s USA. Podľa svojho osobného názoru by dal zmluvu posúdiť Ústavnému súdu (ÚS) SR. Považuje zároveň za dobré, že sa o obrannej zmluve diskutuje. "Ja by som to Ústavnému súdu posúdiť dal," povedal Sulík. Podotkol, že ide o kompetenciu prezidentky SR a je na nej, ako sa rozhodne. "Prezidentka má takúto možnosť, je to jej rozhodnutie," podotkol. Za dobré považuje fakt, že sa o obrannej zmluve diskutuje. Vyvrátiť sa tak dajú obavy verejnosti. "V zásade je dobré o tom diskutovať a zobrať ľuďom obavy. Vysvetliť im, ktorý článok o čom hovorí," myslí si Sulík.

Plošné zatváranie škôl budeme vetovať

Je zároveň podľa neho dobré, že sa školy otvorili, hoci si minister financií Igor Matovič (OĽANO) myslí, že sa to pre omikron vypomstí. "Školy sú otvorené, vybavená vec. Nevypomstí sa nám to," vyhlásil Sulík. Pripomenul, že žiaci sa už druhý rok poriadne nevzdelávajú, prípadne len veľmi obmedzene. Deti podľa neho do školy patria. Plošné zatváranie škôl síce podľa Sulíka nebude na vypovedanie koaličnej zmluvy, strana však takýto prípadný krok bude vetovať. "Plošné zatváranie škôl budeme určite vetovať a musíme nájsť iné riešenie," dodal Sulík.