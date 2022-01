Juraj Šeliga nepodporí návrh Kremského o právnych poradcoch: Vidí v ňom riziká

Galéria fotiek (1) Juraj Šeliga

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Návrh novely, ktorou by sa zaviedol nový typ živnosti, a to právne poradenstvo, je rizikom z dôvodu ochrany spotrebiteľov i z dôvodu advokátskeho stavu. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR zo Za ľudí Juraj Šeliga. Právne poradenstvo je v návrhu podľa neho definované tak široko, že títo živnostníci by mohli robiť všetko, čo advokáti, s výnimkou toho, kde zákon výslovne vyžaduje, aby konal advokát. Zmenu má priniesť návrh novely živnostenského zákona, ktorým by sa zmenil aj zákon o advokácii. Podal ho šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO). Šeliga ho nepodporí.