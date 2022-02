Nicholsonová poriadne zotrela Sulíka! Pridal sa aj poslanec z OĽaNO, rozruch spôsobil jediný status o búraní domu!

Galéria fotiek (4) Sulíkovi naložila Nicholsonová aj poslanec Pollák z OĽaNO,a to pre jeden status.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA/PLAVECKÝ ŠTVRTOK - Tí, ktorí sledujú politiku už dobre vedia, že medzi lídrom SaS Richardom Sulíkom a jeho bývalou straníckou kolegyňou a europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou to začalo hodnotovo škrípať už dávno, a to až tak, že odišla zo strany. Jej odpor k hodnotovým otázkam sa ešte umocnil po poslednom statuse vicepremiéra Sulíka o búraní domu v Plaveckom Štvrtku. Práve jeho slová o tom, aká je to ťažká práca vyvolali v Nicholsonovej zlosť, a nebola v tom sama!