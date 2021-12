Chaos a agresivita! VIDEO Pred očkovacím centrom stáli desiatky zmätených ľudí: Čitateľka opísala svoju skúsenosť

Zdroj: Tip čitateľa

BRATISLAVA – Zdá sa, že očkovanie na Slovensku sa opäť teší vysokej popularite a pred mnohými očkovacími centrami to doslova praská vo švíkoch. To však so sebou prináša aj svoje problémy – veľký počet ľudí v kombinácii so slabými usmerneniami totiž neprekvapivo vedie k chaosu a nervozite.