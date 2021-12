Ľudia hlásia problémy pri boostri Janssenom: Očkovanie v poliklinike, kde vakcínu nemajú? Údajne je to inak!

BRATISLAVA – Očkovanie booster dávkou vakcíny proti koronavírusu je v plnom prúde a čoraz viac ľudí sa pre obavy z variantu omikron rozhodli neriskovať a posilňovaciu dávku si dať. Tí, ktorí sa chcú dať opätovne zaočkovať pôvodne jednodávkovou vakcínou od konzorcia Johnson&Johnson, hlásia obrovské problémy. Národné centrum zdravotníckych informácií im totiž prideľuje termíny v očkovacom centre, ktoré údajne touto očkovacou látkou nedisponuje. Samotné očkovacie centrum ale tvrdí, že je to inak.

Očkovanie booster dávkou vakcíny proti koronavírusu je v plnom prúde a mnohí z nás už svoju posilňovaciu dávku dostali. Na výber sú viaceré možnosti – tí, čo dostali vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech, dostanú rovnakú aj booster dávku. Tí, čo mali Modernu, dostanú Modernu. Tí, čo boli zaočkovaní vakcínou od AstraZenecy či ruskou vakcínou Sputnik V, dostanú alebo Pfizer, alebo Modernu. A čo tí, čo boli očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Jonhson&Johnson? Tak tí riešia viaceré problémy.

Zdroj: SITA/AP Photo/File

Podľa aktuálne platných nariadení si môžu vybrať z troch možností – alebo si dať pichnúť Pfizer, alebo Modernu, alebo rovnako Janssen. Tí, ktorí si chcú opäť dať pichnúť jednodávkovú vakcínu ako posilňovaciu, však upozorňujú na obrovské problémy – údajne ich totiž NCZI posiela do očkovacieho centra, ktoré touto vakcínou nedisponuje. Upozornila na to anonymne jedna dáma, ktorá tak prihlasovala svoju rodinu. „Moja mala chcela ísť na Janssen-booster dávku...Preto len chcela, lebo síce NCZI jej už 2x pridelil termín (15. a 28.decembra) ale poliklinika s poľutovaním oznámila, že oni túto vakcínu ani nedostali a do nového roka ani mať nebudú. Vedia vôbec v NCZI, že posielajú termíny na očkovaciu látku, ktorá tam ani nie je dostupná? Funguje u nich vôbec niečo normálne?“ pýta sa.

Zdroj: FB / Nekŕmte nás odpadom

Obrátili sme sa priamo na očkovacie centrum, ktoré však poskytlo zaujímavé informácie – boostrom danej vakcíny očkujú, a to dnes. „Dnes od 8:00 – 15:00 očkujeme vakcínami Pfizer a Moderna. NCZI sme dňa 15.12. informovali, že očkovať Janssen máme kapacitu v časovom rozsahu od 15:00 hod. – 18:00 hod. Ako sme dnes zaevidovali, NCZI rozoslalo pozývaciu sms na dnes mimo tohto časového slotu. Záujemcom o očkovanie sme ponúkali ako booster dávku Pfizer alebo Moderna. Kto má záujem výhradne o vakcínu Janssen, tak sa môže dostaviť dnes 28. decembra v čase o 15:00 hod.,“ informovala Jana Šimeková z Medicínskeho Zariadenia Mlynská dolina. Tí, ktorí chcú teda booster dávku od spoločnosti Johnson&Johnson, môžu tak v predmetnej poliklinike urobiť len dnes.

Vo veci sme oslovili aj NCZI. Článok aktualizujeme o ich vyjadrenie.