Vláda SCHVÁLILA nové opatrenia: Detaily o povinnom očkovaní! Návštevy počas Vianoc nebudú povolené

vláda dnes schvaľuje nový balík opatrení, na ktorom sa včera zhodla koalícia

obchody by sa mali už od piatka otvoriť pre očkovaných a prekonaných, reštaurácie zatiaľ nie

od pondelka by mal 2. stupeň ZŠ a SŠ na dištančné vzdelávania

minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by mal na vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe

o povinnom očkovaní od januára hovorila včera Veronika Remišová

Aktualizované 16:05 Návštevy blízkych počas Vianoc až do 9. januára nebudú povolené, povedal minister zdravotníctva Lengvarský. "O bublinách nebola reč," povedal minister. Výnimky na pohyb sú len na to, aby si ľudia mohli nakúpiť, alebo ísť do práce.

Aktualizované 16:00 Premiér v utorok informoval, že režim OTP bude aj v MHD. Nakoniec to z opatrení vypadlo a MHD bude pre všetkých aj neočkovaných bez testu. Diaľkové autobusy, IC vlaky a rýchliky budú v režime OTP, nie je jasné odkedy. Riešiť to má minister dopravy Andrej Doležal.

Aktualizované 15:58 Minister hospodárstva Richard Sulík je proti povinnému očkovaniu. "Je to môj osobný názor. Považujem to za nešťastné," povedal po rokovaní s tým, že mu je ľúto, že sa pre skupinu OP neotvorili aj reštaurácie.

Aktualizované 15:57 Minister školstva Branislav Gröhling po rokovaní vlády.

Aktualizované 15:46 Minister hospodárstva Richard Sulík k aktuálnym opatreniam.

Aktualizované 15:42 Čo platí od piatka 10. decembra pre očkovaných a prekonaných?

- otvoria sa všetky obchody

- otvoria sa základné služby starostlivosti o ľudské telo

- otvorenie lyžiarskych stredísk, vlekov, otvorených lanoviek (uzavreté lanovky max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)

- bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)

- fitnes (max. 6 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)

Lengvarský zároveň uviedol, že výnimka pre cestovanie za blízkymi nie je.

Aktualizované 15:40 Minister Lengvarský avizoval zavedenie jednotného formulára, kde budú ľudia hlásiť kontraindikácie v súvislosti s očkovaním, teda dôvody, prečo sa nemôžu očkovať. "Máme informácie, že príliš veľa lekárov vydáva potvrdenia na príliš veľa diagnóz, takto to bude zjednotené," povedal Lengvarský.

Aktualizované 15:37 Ministri schválili aj nákup ďalších liekov na liečbu covidu, medzi nimi aj ďalšie dávky monoklonálnych protilátok. Lieky budú stáť 55 miliónov eur. "Aktuálne sme opatrne pozitívny, keďže situácia sa mierne zlepšuje," uviedol Mišík.

Aktualizované 15:35 Plán povinného očkovania sa bude týkať jednotlivých skupín a Lengvarský ho má vypracovať do 10. januára. "Snažíme sa byť pripravení a akýmkoľvek spôsobom motivovať k očkovaniu," povedal minister.

Aktualizované 15:32 Situácia v nemocniciach je stabilizovaná. "Zvýšil sa však počet pacientov na UPV, a to na 300, zvýšil sa aj počet úmrtí," uviedol šéf IZA Matej Mišík. Dobrou správou je, že počet výjazdov sanitiek sa znížil. "Je to indikátor zlepšenia epidemiologickej situácie," uviedol. Približne 82 % prípadov hospitalizácie tvoria nezaočkovaní pacienti.

Aktualizované 15:30 Keď počet hospitalizovaných pacientov dosiahne úroveň 3800, minister opäť navrhne sprísnenie opatrení.

Aktualizované 15:29 Minister Lengvarský informuje o nových opatreniach. "Vo verejnej doprave bude zavedený režim OTP," povedal. Hotely sa otvoria od 25. decembra v režime očkovaní a prekonaní. Povinnosťou bude aj test.

Aktualizované 15:05 Vláda stále rokuje, minister zdravotníctva Lengvarský bude mať tlačovku, na ktorej oznámi nové opatrenia, až po skončení rokovania. Kedy to bude, zatiaľ nie je známe, ministri majú na programe viacero bodov. Zasadá aj Bezpečnostná rada SR.

Aktualizované 14:30 Veronika Remišová po rokovaní vlády. O konkrétnych detailoch opatrení rozprávať nechela. "Dolaďovali sa detaily, reagovali sme na podnety, napríklad, aby špeciálne školy dostali výnimky," povedala.

Aktualizované 13:27 Vláda dnes schválila uznesenie, ktorým ukladá ministrovi zdravotníctva povinnosť vypracovať analýzu možností zavedenia povinného očkovania a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Vláda ukladá ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministerkou spravodlivosti vypracovať a predložiť predsedovi vlády analýzu možností zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti ochoreniu COVID-19," uvádza sa v návrhu.

Aktualizované 12:05 Vyjadrenie ministra zrahraničných vecí Ivana Korčoka počas rokovania vlády. "Ukrajina je suverénny štát a SR nebude podporovať to, aby sa ani v tejto vypätej situácii, kreslili červené čiary," uviedol. Korčok zagratuloval novému nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi k zvoleniu do funkcie.

Aktualizované 11:56 Ministerstvo vnútra zatiaľ eviduje jeden pracovný príkaz pre lekára

Ministerstvo vnútra eviduje počas aktuálneho núdzového stavu jeden vydaný pracovný príkaz pre lekára. Vydal ho Okresný úrad Levoča. "V Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji neboli doposiaľ vydané žiadne príkazy k pracovnej povinnosti zdravotníkov. V Prešovskom kraji bol vydaný jeden príkaz k pracovnej povinnosti," priblížila Júlia Andrejčíková z tlačového odboru MV SR.

Nemocnice, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie a potrebujú zabezpečiť dodatočný personál, majú možnosť využiť aj inštitút nariadenia pracovnej povinnosti. Takéto nariadenie majú v kompetencii okresné úrady.

Aktualizované 11:52 Na boj s pandémiou je v stredu nasadených 595 vojakov

Na boj s pandémiou je v stredu nasadených 595 profesionálnych vojakov. Naď doplnil, že približne 400 vojakov je v nemocniciach, okolo 150 na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a zvyšok pomáha Policajnému zboru. "Aktuálne sa sústredíme na nemocnice, lebo tam je veľká požiadavka, ale nie je problém zvýšiť aj počet príslušníkov Ozbrojených síl SR v prospech Policajného zboru," vysvetlil minister s tým, že čísla nasadených vojakov sa každý deň spresňujú podľa aktuálnych potrieb.

Aktualivazované 11:45 Minister práce podporuje, aby v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva boli prostriedky na zvýšenie platov nielen učiteľov, ale aj ostatných zamestnancov škôl. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády. "Bude to závisieť od rokovaní s ministerstvom financií, akú veľkú sumu sa podarí v najbližšom období uvoľniť," povedal Krajniak. Ako poznamenal, ministra školstva radi podporia, aby sa priestor v budúcom roku zväčšil.

Aktualizované 11:33 Ak nikto z koalície nebude protestovať alebo nepríde s novým návrhom, nové opatrenia by mali prejsť bez problémov. Vláda rokuje o viacerých bodov a zasadá aj Bezpečnostná rada SR.

Aktualizované 11:20 Na dnešnom rokovaní vlády je aj Boris Kollár. Zrejme prišiel len kvôli ujasneniu detailov k novým opatreniam. Sme rodina chcelo presadiť, aby sa obchody otvorili aj pre testovaných. To mu neprešlo, no s dohodou súhlasil.

Aktualizované 10:22 Minister práce Milan Krajniak nie je za povinné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne navrhnuté opatrenia považuje za správne, dolaďujú sa už len detaily. "Chápem, že najmä starší ľudia sú konzervatívnejší v tom, že majú iné kontraindikácie, preto sa môžu obávať. Podarilo sa nám presvedčiť klientov tak, že viac ako 80 percent ľudí je zaočkovaných," dodal s tým, že krivka pozitívnych ľudí v zariadeniach klesá.

Aktualizované 10:15 Na dnešné rokovanie vlády prišiel aj predseda parlamentu Boris Kollár. Podľa jeho vyjadrenia nemajú žiadnu koaličnú radu. Krajniak dodal, že zrejme prišiel kvôli novým protipandemickým opatreniam, aby sa doladili detaily. "Predpokladám, že bude debata o detailoch, neviem, že by došlo k nejakým zásadným rozporom," povedal.

Aktualizované 10:12 Minister práce nevie o konkrétnych prípadoch zneužívania pandemickej pomoci, nevylučuje však, že sa to mohlo stať.

Aktualizované 10:09 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že pandemické rodičovské ukončujú preto, lebo tieto opatrenia zavádzali, keď boli zatvorené škôlky a zhoršovala sa úroveň nezamestnanosti. "Keďže škôlky sú otvorené a situácia na trhu práce je dobrá, tak tieto opatrenia postupne rušíme," povedal Krajniak.

Aktualizované 10:05 "Diskusia o zrušení pandemickej OČR je na mieste, lebo je zneužívaná," povedal minister obrany. Ľudia na Slovensku podľa neho často hľadajú cestu, ako zneužívať systém. Naď zažil prípady, kedy sa ľudia nechceli očkovať ani testovať, preto nahlásili kontakt s nakazeným, aj keď takýto nemajú a idú na pandemickú OČR.

Aktualizované 9:56 Vyjadrenie ministra obrany Jaroslava Naďa pred rokovaním vlády. Podľa neho dnes zasadne aj Bezpečnostná rada, takže rokovanie bude dlhšie. K opatreniam by však nemala byť dlhá diskusia.

Aktualizované 9:30 Vláda by mala v stredu rokovať o úprave podmienok tzv. lockdownu. Platnosť tých doterajších končí po dvoch týždňoch vo štvrtok 9. decembra.

Aktualizované 9:25 Kabinet by mal na návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) rozhodnúť aj o zrušení poskytovania tzv. pandemického rodičovského príspevku. Rezort práce to odôvodnil tým, že v poslednom období výrazne klesla miera nezamestnanosti, z čoho vyplýva, že rodičia, ktorým skončí bežný rodičovský príspevok, si príjem vedia zabezpečiť.

Balík opatrení, na ktorom sa zhodla koalícia

Po menšej zmene sa teda upravili trojfázové opatrenia, ktoré odprezentoval minister zdravotníctva v pondelok. Čo sa zmenilo a čo ostáva? Dohoda platí do 9. januára budúceho roka.

- od piatku 10. decembra sa otvoria kostoly a obchody v režime OP (očkovaní, prekonaní) podľa m2

- autobusy a vlaky budú v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

- od soboty 11. decembra sa otvoria aj lyžiarske vleky v režime OP (očkovaní, prekonaní)

- od pondelka 13. decembra prejde 2. stupeň ZŠ a SŠ na dištančné vyučovanie

- od 25. decembra budú hotely a hotelové reštaurácie v režime OP (očkovaní, prekonaní), povinný bude pre nich test pre nástupom (PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín)

- ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie peniaze v hotovosti, maximálne 300 eur za tri dávky

- testy pre deti do 12 rokov sa rušia (budú mať status rodiča)

- zvýši sa tiež kontrola práce z domu a dodržiavania zákazu vychádzania

Povinné očkovanie od januára?

Jedno z ďalších opatrení sú aj očkovacie poukazy ministra financií Igora Matoviča. Ten včera predstavil takisto prekvapivú zmenu. Koalícia sa nakoniec dohodla, že seniori nedostanú 500-eurové poukážky, ale 300 eur na ruku."Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí, aby sa očkovali pozitívnou motiváciou," uviedol Matovič. Vicepremiéra Veronika Remišová dokonca hovorila o povinnom očkovaní pre skupinu ľudí nad 60 rokov už od januára.

Zdroj: Topky/Maarty

Za poslednú pozitívnu motiváciu to považuje aj poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. Lengvarský zároveň informoval, že by mal v stredu vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Najdôležitejšie, čo sa musí teraz spraviť je, aby sa ľudia očkovali," uviedol Lengvarský s tým, že povinné očkovanie alebo pokuty nie je to, čo vláda chce.

Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť. "My chceme, aby sa ľudia očkovali dobrovoľne," hovorí Lengvarský. "Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné," poznamenal.