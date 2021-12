Veľký úspech slovenskej prezidentky: Forbes zaradil Čaputovú medzi 100 najvplyvnejších žien sveta

Rebríček najvplyvnejších žien sveta za rok 2021 zverejnil Forbes na svojej webstránke v utorok. Ku každej z vybraných žien, medzi ktorými je 40 topmanažérok, 19 svetových političiek a jedna expertka na imunológiu, autori pripojili fotografiu a krátky profil.

Forbes si všíma, že protikorupčná právnička a aktivistka Zuzana Čaputová (48) je na Slovensku vôbec prvou ženou v prezidentskej funkcii a zároveň doposiaľ najmladším politikom na tomto poste. Pripomína, že vo svojom inauguračnom príhovore prisľúbila zlepšenie fungovania justičného systému a boj proti beztrestnosti a korupcii.

