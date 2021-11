SHMÚ vydal výstrahy: Pozor na hmlu a v TÝCHTO okresoch aj na silný popoludňajší vietor na horách

S hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov by mali ľudia počítať v Bratislavskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," podotýkajú meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do nedele (28. 11.) do 9.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Na horách pozor na silný vietor

Výstraha pred silným vetrom na horách platí pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú priemernú rýchlosť vetra 75 kilometrov za hodinu, v nárazoch 110 až 125 kilometrov za hodinu.

"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," pripomína SHMÚ. Výstrahy predbežne platia od soboty od 16.00 h do polnoci.