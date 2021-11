Kulkovský poriadne naložil samozvanej kráľovnej: Plačková šíri klamstvá! Je schopná predať aj konský prd

Iniciatívu na podporu očkovania s heštegom #spolupracapreslovensko začal primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Milan Kulkovský. "Žijeme v dobe, kedy je veľká časť populácie vo svojom rozhodovaní ovplyvnená influencermi. Sledujú ich státisíce ľudí, pre ktorých sú vzorcom správania sa. Je čas, aby svoj vplyv, “influence”, využili správnym spôsobom. Oblečenie, kozmetika, kolagén a CBD chvíľu počkajú," napísal Kulkovský.

Do výzvy sa okamžite zapojila herečka Kristína Tormová, ktorá oslovila ďalších známych ľudí. Pridali sa napríklad Ján Koleník, Lukáš Frlajs, Fero Joke, Michaela Čobejová, Vladimír Kobielsky, fitness trénerka Zora Czoborová, Sandra z projektu Dejepisinak, politici Anna Zemanová (SaS), Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), strana Sloboda a Solidarita, hudobník Ondrej Kandráč, či filmová producentka Wanda Hrycová a mnohí ďalší, ktorí stále pribúdajú. Zdá sa však, že nie každému je takáto spolupráca po chuti.

Plačková klame, tvrdí primár Kulkovský

Zuzana Plačková, ktorá je ešte stále obvinená z drogovej trestnej činnosti a z účasti v zločineckej skupine, sa do výzvy nezapojila. Pritom má na internete najväčší dosah medzi slovenskými influencermi. Namiesto toho zverejnila príbeh, v ktorom klamala.

"Môj profil je miesto, kde sú si všetci rovní, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste očkovaný a na tomto profile vám nikdy nikto nebude váš názor nijak meniť ani vnucovať niečo, čo by ste so svojím zdravím mali robiť," napísala Plačková, ktorá denne predáva výživové produkty a produkty na chudnutie."Aj naša domácnosť sa skladá z dvoch strán a nikdy by som názor môjho muža nemenila a preto to nebudem robiť ani na mojom profile a už vôbec nie za peniaze," dodala influencerka. Všimol si to aj Kulkovský, ktorého "vytočilo" najmä to, že Plačková klame.

Plačková denne propaguje produktý, ktoré priamo ovplyvňujú zdravie a telo ľudí Zdroj: Instagram ZP

"Nuž…ako by som…moja zaujatosť voči kráľovnej je známa. Najmä odvtedy, ako na začiatku pandémie vo svoj prospech zneužila mnou iniciovanú kampaň #ruskoniejehanba. Ani teraz sa nedokážem a vlastne ani nemôžem nečinne prizerať tomu, ako útočí na tých, ktorí nezištne podporili #spolupracapreslovensko," začal Kulkovský, ktorý priložil aj screenshot z Plačkovej Instagramu.

"Nie, za účasť na tejto kampani nikto nič nedostal. Ani cent. Aj keď by si to možno zaslúžili, keďže očkovanie podporili viac ako niekoľko miliónov minutých v lotérii. Je smutné, že je naša spoločnosť nastavená tak, že neverí tomu, že dobro možno konať aj zadarmo. A to je pravdepodobne dôvod, prečo ho nepodporila práve táto osoba. A namiesto toho, aby bola radšej ticho a venovala sa len predaju svojich “zázračných” komodít, šíri a podporuje klamstvá," zdôraznil s tým, že Plačková predsa denne ponúka svojim sledovateľom produkty, ktoré priamo ovplyvňujú ich telo.

"Nedokážem akceptovať fakt, že sa mienkotvornou a moralizujúcou osobou snaží byť ten, kto svoju kariéru naštartoval tak, že sa nechal za pár eur naolejovať na bielom gauči a je schopný svojim foloverom predať aj konský prd v konzerve. Niekedy je lepšie mlčať, no ak nemlčí ten, kto by nemal radšej rozprávať vôbec, bolo by chybou, keby mlčali tí, ktorých uráža." dodal Kulkovský.

Zablokovaný

Len niekoľko hodín potom, čo Kulkovský skritizoval Plačkovú, má primár zablokovaný Instagram. Práve na ňom zverejňoval výzvy k očkovaniu a tých, ktorí sa k nemu pripojili. Upozornil na to foodbloger Čoje, ktorý bol tiež jedným z influencerov, ktorí vyzývali k zodpovednosti.

"Tak len aby ste boli v obraze, čo je na Slovensku mainstream a čo nie. Instagram práve zrušil @kulkovskyblog stránku. Propagovať očkovanie je hold drsnejší život ako predávať kolagén," napísal foodbloger.

Zdroj: IG/Čoje