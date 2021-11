Ministerstvo to povedalo jasne: Tretia dávka je mnohonásobne silnejšia! Poukázalo aj na ďalší pozitívny efekt

Situácia na Slovensku sa z týždňa na týždeň zhoršuje, pribúda čoraz viac nakazených, ale aj ľudí v nemocniciach. Už dlhšiu dobu sa hovorí o tom, že rizikové skupiny obyvateľstva, ktoré sa od začiatku roka prednostne očkovali, by mali ísť aj na posilňujúcu tretiu dávku. Očkovanie ňou je v plnom prúde a denne pribudnú tisíce zaočkovaných tzv. booster dávkou.

Archívne VIDEO Konzílium navrhlo sprísniť opatrenia: Nákupné centrá len pre očkovaných a prekonaných!

Mnohí sa však hnevajú, že sa v súčasnosti odporúča očkovanie aj ďalšou dávkou a spoločnosť sa opäť rozdelila na kritikov a podporovateľov tohto kroku. Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti však poukazuje na to, že tretia dávka mnohonásobne zvyšuje ochranu pred možným ťažkým priebehom a následnou hospitalizáciou. Avšak, aj pred šírením koronavírusu ako takého.

"Silný efekt tretej dávky sa vo svetových dátach preukazuje čoraz jednoznačnejšie. Preočkovanie treťou dávkou mnohonásobne posilňuje ochranu proti symptomatickému COVIDu, ako aj ochranu pred samotným nakazením sa a šírením vírusu," upozornil rezort s tým, že na silu tretej dávky poukazuje štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise New England Journal of Medicine. Ako dodali, ak by aj po tretej dávke došlo k prípadnému nakazeniu sa koronavírusom, vírusová nálož v tele očkovaného bude mnohonásobne nižšia, ako po infikovaní sa po druhej dávke.

"Ochrana pred šírením infekcie sa tak znovu dostáva na úroveň, akú dosahovala prvé mesiace po podaní druhej dávky. Tieto skutočnosti vyplývajú zo štúdie publikovanej vo vedeckom časopise Nature," uviedol na záver rezort s tým, že ľudia sa naďalej môžu prihlasovať na preočkovanie treťou dávkou. Mnohí sa však pod príspevkom ministerstva ozvali, že sa nevedia dopátrať už pridelenému PIN-u. V takom prípade im ministerstvo odporúča jediné: „Ak neviete lokalizovať PIN, ktorý vám bol pridelený, odporúčame opätovne skontrolovať emailovú schránku, ktorú ste použili pri registrácii na prvú dávku, prípadne kontaktovať infolinku NCZI," uzavrelo ministerstvo.