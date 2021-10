Goffa o boji s koronavírusom: Intubácia, kóma, odsávanie hlienov! TOTO bolo najhoršie, z jeho slov mrazí

ŽILINA – Infikovanie, hospitalizácia, intubácia, slabé šnace na vyliečenie, vyliečenie, rehabilitácia. To všetko si musel zažiť bývalý futbalista Vladimír Goffa. Ten sa v marci tohto roka nakazil koronavírusom a bojoval s ním tretinu roka v nemocnici. Teraz sa s bežnými ľuďmi podelil o to, čo to znamená bojovať s ťažkým COVIDom. Z jeho slov doslova mrazí!

Vladimír Goffa sa ešte stále vyrovnáva s následkami postcovidového syndrómu po prekonanom ťažkom priebehu, po ktorom sa opäť učil chodiť. Rozhodol sa urobiť osvetu a ľuďom priniesol zápisník jeho skúseností s liečbou koronavírusu. Aj keď si myslel, že COVID prekoná v pohodlí domova, musel byť hospitalizovaný.

Archívne video Tretia vlna bude zrejme ešte horšia! Na Kysuciach hrozí najprísnejšia fáza: Začne sa očkovanie treťou dávkou

Prv ho hospitalizovali do žilinskej nemocnice, následne ho presunuli do nemocnice v Martine. Krátko na to bol v ťažkom stave uvedený do umelého spánku a zaintubovaný. Šance, že sa z toho „dostane“, boli minimálne. Goffa sa po niekoľkých dňoch prebudil z kómy. To, že spal dlhšie, ako zvyčajne, netušil. „Jednotka intenzívnej starostlivosti vo Fakultnej nemocnici Martin. Asi desať presklených boxov vedľa seba, v každom po jednom pacientovi. Parádne oddelenie. Prebudím sa a vyzivujem. Júúúj, či som sa dobre vyspinkal do ružova.Vedľa mojej postele sa bavia dvaja zdravotníci o svojich veciach. Zbystrím pozornosť, vôbec mi nesedia dátumy, o ktorých sa rozprávajú. Veď ešte nebolo toľkého,“ napísal v zápisníku s tým, že krátko na to mal telefonát od mamy, ktorá bola šťastná, že svojho syna počuje.

Zdroj: FB / Vlado Goffa

Zisťovala, či vnímal jej návštevu, avšak, Goffa, si myslel, že blúzni, pretože za ním na návšteve ešte nebola, no komunikáciu neprerušuje a rozlúči sa. „Za chvíľu telefonát od dcérky. Vraj ju za mnou pustili cez víkend, ale som spal. Teraz je nadšená, že som hore. Ďalšia, čo fetuje - pomyslím si. Lebo viem, že víkend ešte len bude. Alebo? Furt mi tu niečo nesedí. Kuknem do mobilu, otvorím messenger a…6 dní som s nikým nekomunikoval. Žiadna sms, žiaden telefonát. Vidiac mi na tvári ten zmätok, lekár ma informuje, že som sa po 6 dňoch prebral z kómy,“ uviedol. A vtedy začali otázky – ako sa prebudil, prečo, a podobne.

Zdroj: FB / Vlado Goffa

Zistil, že po tom, ako ho prijali do nemocnice, podpísal informovaný súhlas o tom, že ak to bude potrebné, uvedú ho do umelého spánku a intubujú. Potom si spomenul na svojich „kolegov“ z izby, ktorí boli zaintubovaní a ani sa nepohli. A niektorí ten boj nevyhrali. „Dozvedám sa, že počas kómy k mojej posteli rodina aj kňaza poslala. Netuším, čo robil. Ešte dobre, že ma nespovedal, lebo by zo mňa povyťahoval pikošky a ten vysoko prietokový kyslík by musel dostať aj on. 20:80. Také vraj boli moje percentuálne šance na prežitie.20:80, neraz si tie čísla opakujem. 20:80, fakt tesnotka. 20:80, ufff. Som tu. A som rád. PS: Dnes mi na kontrole nasrdený lekár hovorí: Uganda má 15 %nú zaočkovanosť a Kysuce 20%. Hm,“ napísal.

Avšak, stav sa mu nezlepšoval, a preto bolo potrebné spraviť ďalší drastický krok – tracheotómia. Ide o chirurgický zákrok na otvorenie priedušnice pri respiračných problémoch. Aj keď mohol byť pri vedomí, nemohol rozprávať, odpovedať mohol len gestami, prípadne napísať odpoveď, čo však bolo v jeho stave mimoriadne komplikované. Rozhodol sa však, že potrebuje počuť hlasy svojich blízkych, a preto listom poprosil zdravotného brata, či by mu mohol vytočiť niektorých rodinných príslušníkov, oboznámil ich s jeho stavom.

Zdroj: FB / Vlado Goffa

„Vytočte ich, vysvetlite, že ešte stále nemôžem verbálne komunikovať. A že ich dáte na hlasný odposluch. Oni sa budú vykecávať, čo majú nové a ja počúvať. Zavolal, objasnil a držal mi mobil pri uchu (žiaden videočet). Ex, deti, mama, priatelia. Krátke hovory. On občas do mobilu zahlásil – hovorte hovorte, počúva vás, usmieva sa, chichce, plače, prikyvuje – popisoval im všetko podľa mojich emócií,“ poukázal Goffa.

Po tracheotómii a miernom zlepšení stavu mu nasadili kyslíkovú masku. Tú mal aj po hospitalizácii. Ako vysvetlil, prvý týždeň mal nariadenú liečbu vysokoprietokovým kyslíkom, a to 50 litrov za minútu. Vtedy sa mu dýchalo výborne, avšak, časom mu maska začala zavadzať, pretože ju mal na tvári neustále, výnimkou bolo, keď jedol alebo pil. A aj to na chvíľu. „Inak klesne saturácia, prístroje začnú pípať ako besné. Zbehnú sa pomaly všetci od primára po hrobára. A ďalšie týždne s maskou na tvári s tzv high flow prietokom už spomínaných 50 litrov? Hotové utrpenie. Ústa vyschnuté, nozdry krvavé, nos vyťažený ako potrubie s ruským plynom. Peklo. Idem sa zblázniť,“ povedal.

Zdroj: FB / Vlado Goffa

Dodal, že následne prietok kyslíku znížili na 30 litrov, až sa následne dostal na 5 litrov za hodinu a masku si mohol skladať kedykoľvek potreboval. „A druhá najhoršia vec počas hospitalizácie? Odsávanie hlienov z pľúc. Kua fix ye**m na to. Chrčím, vrčím. Vidím, ako cez trubice tečie môj hlien. Lapám po vzduchu. Kašlem tak, že ma domov donesú hádam po kúskoch, idem sa zadrhnúť. Potom je chvíľu dobre. A za pár minút už opäť chrčím a vrčím,“ poukázal s tým, že sestrička chodila za Goffom v pravidelných intervaloch.

Zdroj: FB / Vlado Goffa

Goffa okrem iného popísal aj postcovidový syndróm. Trpel viacerými – od vypadnutia vlasov, cez problémy s dýchaním, až po reumatický záchvat. Počas rehabilitačného pobytu v Zázrivej sa snažil šliapať na stacionárom bicykli, Avšak, členky mu opuchli a museli ho zo Zázrivej opäť previezť do Martina – dôvod? Reumatický záchvat. „Postaviť sa na vlastné (aj s odstupom času) bola zaberačka. Nohy stáli, ale nevládali. Niečo ako keď telefonujete a volaná stanica je nedostupná. Dodnes nemôžem poriadne chodiť, zrejme ma čaká operácia pravého členka,“ skonštatoval s tým, že nájsť niekoho, kto po prekonaní koronavírusu netrpí postcovidovým syndrómom, je mimoriadne ťažké. Trpia ním tí, čo mali ťažký priebeh, aj tí, čo trpeli miernymi príznakmi.

„Dýchavičnosť (tá predovšetkým), opuchy, problémy so srdcom, psychika v prdeli, vlasy na podlahe, alergie na peľ, rozhádzaná imunita. Nikoho, kto covid prekonal aj s ľahším priebehom, som nepočul, aby netrpel aspoň nejakými následkami. Nikoho,“ napísal na záver s tým, že ľudí vyzval, aby dali na svojich blízkych pozor, pretože koronavírus je ako neželaná návšteva, ktorá síce zazvoní, ale otvorí si sama.