KORONAVÍRUS jej urobil zo života peklo: Niekedy spí aj tri dni v kuse

Keď Lena Uhlenwinkel ochorela na koronavírus, mala len mierne príznaky. Po karanténe na začiatku januára sa však u nej rozvinuli dlhodobé príznaky covidu. "Chcela som ísť k lekárovi, sadla som do auta a uvedomila som si: Dobre, už neviem posúdiť, ako rýchlo idem. Neviem, ako rýchlo jazdia ostatní a už som nevedela, kam som to vlastne chcela ísť." Niečo nebolo v poriadku a postupom času vznikajú v dôsledku choroby ďalšie a ďalšie problémy.

600 metrov pešo je už priveľa

Lena je od začiatku taká zoslabnutá, že je vlastne len doma. Po tom, čo dostala covid-19, 27-ročná žena ochorela na astmu. Na začiatku to bolo také zlé, že po prejdení asi 600 metrov dostala astmatický záchvat. Vyžadovalo si to veľa času a cviku, aby mohla kus po kuse dokázať prejsť dlhšie vzdialenosti.

„Neviete naozaj posúdiť, ktorá záťaž je príliš veľká a ktorá je v poriadku,“ vysvetľuje svoju vtedajšiu situáciu 27-ročná žena. Aj teraz s tým musí bojovať. "Všetko je trochu neisté." Teraz môže robiť takmer všetko znova ako predtým – ale len na obmedzený čas. Každý deň sa musí držať pevnej dennej štruktúry, aby nepreťažila svoje telo.

Žiť v začarovanom kruhu

Aj dnes, desať mesiacov po chorobe, má Lena stále problémy s pamäťou. Niekedy si už necíti nohy a už ich neovláda. V niektoré dni môže robiť všetko úplne normálne, inokedy ju tieto momenty hodia naspäť na začiatok. Pre nezainteresovaných je to často ťažké pochopiť.

"Počas dobrých dní ideš von, môžeš robiť čokoľvek a všetci ťa vidia - a sú aj zlé fázy, keď ležíš v posteli a nikto ťa nevidí." Priatelia a rodina mladú ženu podporujú všade, kde sa dá, aby tieto fázy opäť nezískali prevahu. 27-ročný žena vysvetľuje, že chronický únavový syndróm je ako začarovaný kruh. Vždy sa to začína odznova – a môžete vidieť len dobré fázy. "Hlavným problémom momentálne je, že ani neviem posúdiť, kde sú moje hranice."

Túžba opäť sa stretnúť s priateľmi

Pomoc sa jej dostáva v zariadení vo Vechte. Spravidla sa tam liečia ľudia po mozgových príhodách alebo traumatických poraneniach mozgu. Ale koronavírusová choroba môže viesť aj k neurologickým symptómom, vysvetľuje Kathrin Billo z Inštitútu pre neurorehabilitáciu vo Vechte. Patria sem poruchy hľadania slov, pamäti, čuchu a chuti. Na dlhodobý covid sa v súčasnosti lieči niekoľko pacientov vo veku od 20 do 50 rokov a pritom ich ochorenia boli často len mierne.

Väčšina pacientov sú ženy. Neurologická rehabilitácia prispôsobuje svoj terapeutický plán individuálne Lene. Cvičebný plán zahŕňa koordinačné a pamäťové cvičenia. Pretože práve pamäť 27-ročnej ženy sa vďaka dlhodobému covidu zhoršila. Lena dúfa, že terapia jej otvorí cestu do normálneho života. „Mojím skutočným cieľom je, pričom neviete, či je to liečiteľné, aby som mohla pracovať osem hodín denne,“ hovorí s úsmevom mladá žena. "Potom si môžem poobede zdriemnuť a potom sa venovať niečomu súkromnému. Stretnúť sa s priateľmi, zašportovať si, ísť spať a že to všetko raz dokážem vrátiť do starých koľají. To by mi stačilo."