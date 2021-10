KORONAVÍRUS Test potrebný k návšteve lekára by mohol byť zadarmo, pripustil Lengvarský

Vladimír Lengvarský

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Antigénové testy, ktoré potrebujú nezaočkovaní pri návšteve viacerých zdravotníckych zariadení, by mohli byť zadarmo. V utorkovej relácii televízie Markíza Na telo plus to pripustil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).