KORONAVÍRUS Premiér vyzval ľudí na dodržiavanie opatrení: Situácia sa zhoršuje, nemocnice sa plnia

VIDEO Pandemická situácia sa podľa premiéra Hegera stále zhoršuje: Očakávali sme to, lebo zaočkovanosť je nízka

"Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje. Nie je to nečakaná správa. Očakávali sme to nielen preto, že sa to deje pre situáciu v iných krajinách, ale aj pre nízku zaočkovanosť," skonštatoval premiér. Dodal, že vyše 80 percent hospitalizovaných je nezaočkovaných. "Nevyčítam to ľuďom, je to na každého rozhodnutí, či sa chce alebo nechce chrániť vakcínou," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako pripomenul, plné nemocnice spôsobujú odklad operácií z dôvodu potreby reprofilizácie lôžok, ale aj enormne zaťažujú zdravotníkov. Poďakoval zdravotníkom za ich obetu a povzbudil ich pri ďalšom nasadení.