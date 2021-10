KORONAVÍRUS Okres Stará Ľubovňa je v strachu: Situácia je nebezpečne podobná s minulým rokom, držia im palce!

STARÁ ĽUBOVŇA - Severovýchod Slovenska je na tom z pohľadu tretej vlny pandémie opäť mimoriadne kriticky. Záhadou tiež už viac nezostáva ani to, že práve toto územie opäť dosahuje maximá v prípade incidencie nových prípadov, keďže sa tento fenomén na tomto území opakoval už počas predchádzajúcej vlny. Všímajú si to aj analytici z Dát bez pátosu, ktorí okresu Stará Ľubovňa, kde je situácia vážna, už len držia palce.

Dobrá správa na úvod

Aj keď v "hitparáde" okresov to vyzerá tak, že o prvé miesto sa derú Bardejov a Stará Ľubovňa, analytici neklesajú na duchu. "To, ako vyzerá dnes a bude vyzerať najbližšie 2 týždne situácia v Starej Ľubovni nie je obrázok a budúcnosť "dobre zaočkovaných okresov". Tam, kde je zaočkovanosť seniorov (nad 60 rokov) nad úrovňou 70% by mala byť situácia v nemocniciach úplne iná. Sú to dnes Bratislava, Senec, Pezinok, Dun. Streda, Komárno, Galanta, Šaľa. To je všetko. Ešte sa očkuje, zbehnite si po dávku," radia v predstihu odborníci na čísla. Tabuľka nižšie však hovorí jasne.

Sú na tom tak, ako počas druhej vlny

Veľa vypovedá aj graf vývoja počtu pozitívnych prípadov v tretej vlne oproti tej druhej v okrese Stará Ľubovňa. Opäť sa objavuje podobný vrchol ako v októbri minulého roku. Stará Ľubovňa sa pritom rozhodne nepýši vysokou zaočkovanosťou. Zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov tam dosahuje len 56,8 percenta, čo je oproti 75-percentnej Bratislave dosť rozdiel.

"Okres Stará Ľubovňa má ale dnes na začiatku októbra po náraste z minimálnych a nezaujímavých čísiel rovnako rekordné dáta ako v prvej vlne. Nemyslíme si, že je to maximum a očakávame rýchly nárast na dvoj-trojnásobok dnešných hodnôt do 10-14 dní. Svedčí o tom hlavne parameter pozitivity PCR testov, ktorý je v priemere za posledných 7 dní v Starej Ľubovni okolo 25%," myslia si analytici.

Trasovať kontakty je už zbytočné

Toto je už podľa nich stav, keď je jasné, že nie je možné trasovať všetky kontakty pozitívnych, nie je možné ich dostatočne skoro otestovať (pričom v nedeľu sa testy v Starej Ľubovni nerobia), a tak sa vírus šíri v komunitách pozitívnych a ich okolia nekontrolovateľne.

"To sú čísla nad úrovňou jesennej, ale aj nad úrovňou jarnej II. vlny. Ešte 15. septembra (na Pápeža) mali v Starej Ľubovni 7D Incidenciu na hodnote 50. Takže vlastne "nemali", lebo 50 je 1 pozitívny na 1000 obyvateľov za celý týždeň. Dnes sú na 10-násobku a pôjdu minimálne na 2-násobok. Delta vie byť rýchla. A reči o 30% "pomalom" raste priemeru Slovenska sú absolútne irelevantné. Tak ako minulý rok sa dnes potrebujeme na veec pozerať regionálne," radia analytici.

Nemocnica sa plní, analytici im "držia palce"

V nemocnici v Starej Ľubovni majú dnes 19 pacientov, na konci augusta mali jedného. "Problém nie je len tých 19 pacientov, ale fakt, že maximum v II. vlne bolo 30. A to bola nemocnica v haptáku. Dnes majú kapacity naplnené na 2/3 a plní budú budúci pondelok. Držíme Vám palce, zdravotníci v Ľubovni. Voziť pacientov do susedných Bardejova a Svidník nemá zmysel, tí sú v hitparáde "zaplnenosti" hneď za Vami. Žilina na III. mieste zbiera pacientov z mizerne zaočkovanej Oravy a Kysúc = to je podobná story," popisujú vôbec nie pozitívnu situáciu analytici.

Na porovnanie dávajú číslo, že v celom Bratislavskom kraji je momentálne 44 pacientov. Ten je pritom so 700-tisíc obyvateľmi 13-krát väčší ako Stará Ľubovňa. "Viete prečo? Lebo v Bratislave sú ľudia nad 60 rokov zaočkovaní na 80%. Asi pomáha, že len 20% je nezaočkovaných. To sú inde násobky. Podobne je to s okolítými okresmi Bratislavy a Starej Ľubovne. V Bratislave to je a aj bude na pohodu," vysvetľujú číselní experti.

Dobrá správa pre Ľubovňu na záver

Tí ale nenechávajú celú situáciu len v depresívnom tóne a pridávajú aj dobrú správu pre okres ako taký na záver. "Stará Ľubovňa má v delte zo 750 pozitívnych len menej ako 50 ľudí vo veku nad 65 rokov. Tento fakt podporuje náš všeobecný optimizmus, že delta vlna nebude pre Slovensko tak zničujúca ako druhá vlna. Myslíme si, že nebudeme mať inými odborníkmi odhadovaných 10-25-tisíc obetí, ale len 2-3 tísíc, a aj to v najhoršom prípade. Stará Ľubovňa nám ukáže ako bude delta vyzerať na Slovensku. Potrebujeme 2-3 týždne dát a budeme múdrejší," uzatvárajú.