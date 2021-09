Fotopasca odhalila obrovského MEDVEĎA: Pohybuje sa najmä okolo známej zrúcaniny hradu!

Na stredné Považie chodia ľudia obdivovať viaceré hrady a Zámky – Čachtice, Trenčiansky hrad, ale aj zrúcaninu hradu Beckov. Ten je v posledných rokoch mimoriadne obľúbenou turistickou destináciou. Avšak, nielen turisti, ale aj občania by sa mali mať v najbližšom období na pozore. V okolí Beckova sa totiž potuluje medveď. Nejde o žiadnu fámu či poplašnú správu. Jeho pohyb už totiž zachytili aj fotopasce!

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Podľa miestnych poľovníkov bol medveď videný ešte cez víkend – v nedeľu 19. septembra krátko pred 20:30, a to na Veľkom Palovom po Brezinou. Ide o miesto katastrálne spadajúce pod obec Beckov. Medveď, ktorého fotopasce zachytili, má podľa poľovníkov asi 120 kilogramov.

„Poľovnícke združenie Hurban Beckov si týmto plní oznamovaciu povinnosť pre Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom a Obecný úrad Beckov. Obecný úrad Beckov zabezpečí upozornenie o výskyte tohto živočícha pre občanov miestnym rozhlasom, aby sa občania opatrne pohybovali v katastrálnom území obce a nevstupovali do súvislých hustých lesných porastov,“ píšu poľovníci v dokumente, ktorý má redakcia k dispozícii. Súčasťou dokumentu je aj fotografia šelmy, ktorá sa túla v okolí hradu Beckov.

Zdroj: Tip čitateľa

Poslanec Nového Mesta nad Váhom Tomáš Malec v sobotu informoval, že v okolí ich mesta sa pohybuje medvedica s mláďatami. Videná bola na Kamennej, jej výskyt potvrdili aj poľovníci. Podľa poľovníkov ide o rovnakú medvedicu, ktorá sa pohybovala aj v okolí Čachtíc – hrad Čachtickej pani Alžbety Báthory je v očiach turistov rovnako zaujímavý, ako hrad Beckov. Poľovníci ľudí upozornili, aby v prípade, ak idú do lesa, boli mimoriadne opatrní a obozretní.

Zdroj: Mária Hikelová

To platí aj pre turistov, ktorí sa rozhodnú do regiónu ísť – platí zásada, že pri návšteve lesa by sa ľudia mali pohybovať v skupinkách a hlasno sa rozprávať. Napriek tomu v poslednom období rastie počet prípadov, kedy medveď zaútočil na človeka. Posledný taký sa stal v utorok ráno v obci Nevoľné, kde medveď napadol pastiera. Ten našťastie vyviazol bez zranení, ochránili ho pastierske psy.