Hlavné rozdiely medzi chrípkou a covidom podľa lekárov: A takúto predpovedajú chrípkovú epidémiu

"Príznaky sú početné, ale viac-menej podobné. Každý pacient s respiračným infektom by mal byť v ideálnom prípade vyšetrený lekárom a mal by mu byť urobený antigénový test," uviedol predseda českého Združenia praktických lekárov Petr Šonka. Pri chrípke sú najčastejšími uvádzanými príznakmi horúčka, suchý kašeľ, únava, zimnica, vyčerpanosť, bolesť svalov a kĺbov, časté bývajú aj bolesť v krku, nádcha, nechutenstvo a bolesť očí.

Zdroj: Getty Images

V prípade covidu je to zas teplota, resp. horúčka, suchý kašeľ a únava, ďalej bolesť hlavy, svalov a bolesť v krku. Typickými pre nákazu koronavírusom sú aj strata chuti a čuchu, svrbivá vyrážka, zmeny tvaru prstov či obtiažne dýchanie. Závažné priebehy oboch ochorení sa ale prejavujú rovnako - dýchavičnosťou a bolesťou a tlakom na hrudi. Ľudia s príznakmi by nemali chodiť do práce, mali by dodržiavať sociálny dištanc a kontaktovať svojho lekára.

Zdroj: Getty Images

Uderí silno alebo ostane slabá vďaka opatreniam?

Kvôli prísnym protiepidemickým opatreniam sa vlani chrípková epidémia v očakávanom termíne na prelome roka prakticky neprejavila. "V ostatnej sezóne bola cirkulácia v rámci Európy znížená o viac než 99 percent," uviedol vedúci oddelenia epidemiológie infekčných chorôb Štátneho zdravotného ústavu Jan v pražských Vinohradoch Kynči. Preto je podľa neho tažké predpovedať, ako sa bude epidémia chrípky vyvíjať tento rok. Niektorí odborníci očakávajú, že uderí po vlaňajšku veľmi silno, podľa iných zostane opäť slabšia vďaka noseniu rúšok a možnosťami práce z domu.