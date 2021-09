Ako vníma návštevu pápeža ateista Sulík? Prekvapivé rozhodnutie, dokonca sa s ním sám stretne!

BRATISLAVA - Je to pomerne prekvapivé, ale aj viacerí ateisti na Slovensku počas septembra privítajú s otvorenou náručou návštevu v podobe pápeža Františka. Medzi takých ľudí sa netradične zaradil aj Richard Sulík, ktorý napriek svoju ateistickému postoju dokonca sám pristúpil na stretnutie so Svätým otcom.

Sulík už v úvode hovorí o svojom ateistickom prístupe k životu

Na otázku, ako sa Sulík, ktorý rozhodne nepatrí ku konzervatívnym politikom, pripravuje na návštevu pápeža Františka nás svojou odpoveďou prekvapil. V jeho ateistickom presvedčení by možno máloktorý Slovák predpokladal, že bude mať Sulík snahu sa stretnuť s najvyšším predstaviteľom katolíckej cirkvi.

"Pre mňa ako ateistu je to návšteva dôležitej osobnosti spoločenského života na Slovensku. Bez ohľadu na to, či som ja osobne veriaci, alebo nie, pápež František je osobnosťou pre mnohých Slovákov vrátane členov a voličov SaS. Rešpektujem to a chcem, aby bola na to krajina pripravená a aby ho uvideli všetci, ktorí chcú," prekvapil svojím postojom ateisticky zmýšľajúci minister hospodárstva.

Pozvanie na stretnutie prijal, udeje sa to na tomto mieste

Sulík dokonca prezradil aj ďalšiu nečakanú novinku, a síce, že sa má v pláne s pápežom sám stretnúť. Hovoril aj o mieste stretnutia. "Prijal som pozvanie na stretnutie s pápežom Františkom v prezidentskom paláci. Beriem to ako spoločenskú a protokolárnu udalosť, na ktorej sa zúčastním ako predstaviteľ slovenskej vlády," dodal Sulík.

