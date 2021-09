Kiska rozumie rozhodnutiu Kolíkovej: Ja som odporúčal snem! Sklamaný a nahnevaný je aj Šeliga

Kiska verí, že poslanci budú mať v klube SaS podmienky na uplatnenie svojich schopností a skúseností. Strane Za ľudí želá Kiska reštart, voličom odkázal, že je mu ľúto, čo sa v strane udialo.

Som smutný a sklamaný

"Jediné, čo môžem vyjadriť, je smútok a sklamanie. Stranu Za ľudí som pokladal ´za svoje dieťa´ a ako rodič, ktorému dospejú deti a nechá ich plávať prúdom života, som dúfal, že strana odolá všetkým náporom, ktoré politika prináša," napísal Kiska na sociálnej sieti.

Po odchode som podporil za predsedníčku strany Veroniku Remišovú. "V danom čase som to pokladal za najsprávnejšie rozhodnutie. Kandidovať zvažoval aj Juraj Šeliga, ktorého pokladám za veľmi talentovaného a nádejného slovenského politika, ale aj na moje odhováranie od svojej ambície upustil. Miroslava Kollára som nepokladal za vhodného predsedu a Mária Kolíková v tom čase ambíciu kandidovať nemala," napísal.

Zopakoval, že po problémoch v strane odporučil predsedníctvu, aby zvolalo mimoriadny snem, kde by sa vo vnútri rozhodlo o jej ďalšom smerovaní, ako aj o prípadnom novom predsedovi. "Predsedníčka strany sa asi začala domnievať, že niektorí členovia by po jej prípadnom opätovnom nezvolení za predsedníčku vyvinuli tlak, aby odstúpila aj z postu ministerky. Využila preto svoje právomoci, zmenila predsedníctvo a snem sa neuskutočnil," skonštatoval Kiska.

Takto si človek politiku pred vstupom do nej nepredstavuje

Takto si človek pred vstupom do politiky naozaj politiku nepredstavuje. Napísal na sociálnej sieti člen strany Za ľudí Juraj Šeliga, ktorý nie je spokojný so situáciou, aká v strane nastala. Všetko chce riešiť na predsedníctva, no z odchodu frakcie je sklamaný a nahnevaný. "Myslel som si, že to gastroenterologické vyšetrenie, ktoré som pred pár hodinami absolvoval, bude tá najmenej príjemná vec, ktorá sa mi tento týždeň stane. Žiaľ, mýlil som sa...," uviedol Šeliga.

Najprv informujem kolegov, tak verejnosť

Šeliga považuje za prinajmenšom slušné sa v prvom rade stretnúť osobne na predsedníctve strany a svoj pohľad tlmočiť najprv kolegom a až potom verejnosti. "Rovnako mi príde korektné o tom hovoriť s premiérom. Koniec koncov viete, čo sa hovorí o rozchodoch cez smsky a kto sa rozchádza cez smsky," uviedol.

"Vždy v ťažkej chvíli sa sám seba pýtam, prečo tú politiku robím, prečo som do nej vstúpil a či to má zmysel. Svet chvalabohu nie je rozdelený na Kolíkovej časť a Remišovej časť. A aj keď sa dnes mnohí cítia ako víťazi, faktom je, že porazení boli tí, čo strane Za ľudí verili, že egá nie sú na prvom mieste," konštatuje s tým, že stále vidí zmysel podporovať vládu, ktorá bojuje proti korupcii a snaží sa stáť na strane spravodlivosti.

O rozhodnutí som sa dozvedel z médií

Stranu sa snažil podľa jeho slov držať pokope do poslednej chvíle. "Hľadať kompromis, aby sme aspoň ak už nie priateľsky, tak pragmaticky plniac náš program zostali do konca volebného obdobia spoločne. Pretože toto nebol hodnotový alebo programový spor, ale spor o to, kto bude predsedníčka strany. Dnešok je pre mňa nová situácia, o ktorej som sa dozvedel, žiaľ, z médií a zostal som len ticho sedieť hľadiac na televíznu obrazovku," uviedol.

Kolegom však napriek tomu drží palce. "Sú medzi nimi aj dobrí a čestní ľudia, ktorým ide o vec. S nimi budem priateľom aj naďalej. Verím, že keď bude treba budeme si vzájomne pomáhať a že sa naše cesty nerozišli navždy," uviedol. Na záver dodal, že je sklamaný a nahnevaný. "Akoby to bolo z knihy, ktorá sa volá - “Bola raz jedna strana”. Nechcem však rezignovať v zápase - napísal by som o spravodlivé Slovensko, ale to už je obsadené, tak teda za Slovensko, kde budeme normálne, slušne a pokojne žiť. Slovensko, kde miesto búchania do stola nájdeme dialóg a zmier."