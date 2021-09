Klub Za ľudí automaticky zaniká: OĽANO nemá problém prijať zvyšných poslancov

Tlačová konferencia hnutia OĽANO

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ak budú mať zvyšní poslanci strany Za ľudí chuť pridať sa k poslaneckému klubu hnutia OĽANO, klub prijme každého čestného poslanca. Vyhlásil to predseda klubu OĽANO Michal Šipoš. Po odchode poslancov z frakcie Za ľudí do klubu SaS ostali v parlamente štyria poslanci reprezentujúci stranu Za ľudí. Podľa rokovacieho poriadku parlamentu by mal klub Za ľudí zaniknúť, keďže nemá najmenej osem členov. Poslancami Za ľudí nateraz ostávajú Miriam Šuteková, Alexandra Pivková, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská.