Pellegrini chce novelou umožniť skoršie rokovanie o zmene pri referende

Ak by navrhovaná zmena rokovacieho poriadku prešla, predseda parlamentu by vo výnimočných situáciách mohol zaradiť na schôdzu aj taký návrh, od ktorého predchádzajúceho odmietnutia neuplynula stanovená šesťmesačná lehota na jeho opätovné prerokovanie. Poistkou pred prípadnou svojvôľou šéfa NR SR má byť schvaľovanie programu schôdze poslancami.

"Pevne verím, že návrh nájde podporu, lebo je to normálne logické riešenie," skonštatoval Pellegrini. Referendum o predčasných voľbách považuje za jediné riešenie aktuálnej situácie. Kabinet je podľa neho neschopný a nedokáže vládnuť. Iný spôsob jeho odstavenia nevidí. "Musíme sa vrátiť k myšlienke referenda, nesmieme ho opustiť, a to referendum musíme umožniť vyhlásiť," dodal.

"Pellegrini nejde bojovať za to, aby som ja mal väčšie kompetencie. Hľadí si len svoje politiky," reagoval Kollár. V prípade, že by taká legislatíva platila, chcel by referendum čo najskôr a nečakal by na uplynutie polročnej lehoty. Podčiarkol, že si váži vôľu občanov a rešpektuje názor tých, čo sa pod vyhlásenie referenda podpísali. Za opozičný návrh ale hlasovať v pléne NRSR nebude. Poukázal na platnosť koaličnej dohody.

Ústavný súd rozhodol

Ústavný súd SR nedávno rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi, podporilo ju viac ako 585.000 ľudí.

Legislatívny návrh na zmenu ústavy v súvislosti s referendom do NR SR predložil už opozičný Smer-SD. Ústavnoprávny parlamentný výbor však skonštatoval, že o návrhu možno rokovať až v decembri. Návrh je totiž podľa výboru v tej istej veci ako návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý poslanci odmietli v júni. Do decembra tak plynie polročná lehota, počas ktorej o podobnom návrhu nemožno rokovať.