Pellegrini mal podporiť šport netransparentne: Odkazuje NKÚ, aby sa radšej zaoberali šafárením súčasnej vlády

Peter Pellegrini

BRATISLAVA – Peniaze na podporu športu, ktoré boli prideľované od roku 2018 do júna 2020 z rezervy vlády či predsedu vlády, boli použité netransparentne a v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) na základe analýzy prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj a podporu športu od roku 2018 do júna 2020. Bývalý premiér Peter Pellegrini, ktorého sa kritika týka, vidí v správe NKÚ subjektívne a politickou preferenciou podfarbené stanovisko.