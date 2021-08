Opozičný Hlas vyzýva Lengvarského: Zastavte reformu nemocníc! Rezort sa bráni, je to paradox

Pellegrini to dnes povedal na tlačovej konferencii v Liptovskom Mikuláši. Šéf strany vysvetlil, že potrebu reformy chápu, ministrovi ale vyčíta, "že začína odvrchu". Rezort v reakcii poprosil opozíciu, aby prestala vytĺkať politický kapitál z tém, ktorých zámerom je ochrana zdravia a životov ľudí. Paradoxné podľa rezortu je, že v minulosti podporovali podobnú reformu exministerky Kalavskej.

VIDEO Hlas-SD sa vyjadril ku Kovaříkovi aj reforme nemocníc

Vyzývam vládu, aby počúvala regióny

"Jasne vyzývam vládu, aby v tejto otázke počúvala regióny, aby mapovala situáciu, aby sa odborne rozhodovala, pretože narobí toľko chaosu v prípade nemocníc a zdravia ľudí, že tie škody budú flagrantné a nenapraviteľné," povedal Pellegrini. Členovia strany poukázali na to, že v Liptovskom Mikuláši funguje nemocnica 160 rokov a po novom má byť jednou z 22 nemocníc, v ktorých chce rezort zdravotníctva zrušiť akútnu zdravotnú starostlivosť.

Podpredseda Hlasu-SD a člen zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši uviedol, že v liptovskej nemocnici sa ročne vykoná 1100 chirurgických operácií, vyše 600 úrazovo-chirurgických zákrokov, viac než 1000 gynekologických operačných zákrokov vrátane cisárskych rezov a ročne sa v nej narodí viac ako 650 detí. Zdôraznil, že v blízkosti je aj najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Upozornil, že mnohé z nemocníc, ktoré chce ministerstvo zrušiť, dostávajú veľké investície z eurofondov, ktoré bude musieť Slovensko vracať.

Podľa slov podpredsedníčky strany Zuzany Dolinkovej reforma nerieši kľúčové problémy slovenského zdravotníctva. Za jeden z najväčších považuje stabilizáciu zdravotníckeho personálu. "Viac ako 110.000 zdravotníkov potrebujeme podporiť tak, aby sme udržali tých, ktorých tu dnes máme a motivovali nových, aby do systému prišli. To nepôjde bez zvýšenia platov," dodala s dôvetkom, že financie na tento účel by sa dali získať zo zrušenia očkovacej lotérie.

Prestaňte vytĺkať politický kapitál

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že prosí kolegov z opozície, aby "prestali vytĺkať politický kapitál z tém, ktorých zámerom je ochrana zdravia a životov ľudí". Požiadavka mimoparlamentého Hlasu-SD stiahnuť a prepracovať reformu zdravotníctva je paradoxná, keďže pred dvomi rokmi podporovali podobnú reformu bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej.

"Prosíme kolegov z opozície, aby prestali vytĺkať politický kapitál z tém, ktorých zámerom je ochrana zdravia a životov ľudí. Slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky aj práve pod vedením zástupcov predmetnej politickej strany za predchádzajúcich vlád zle riadené, výdavky nemocníc presahovali príjmy a objavovala sa nespokojnosť zdravotníkov," zdôraznilo ministerstvo.

Cieľom je reštart zdravotníctva

Ako ďalej uviedlo, pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali. MZ SR tvrdí, že jeho ambíciou je reštart zdravotníctva, čo si vyžiada zmeny a investície. Hovorí, že chce kvalitné a ekonomicky udržateľné zdravotníctvo. Reforma je tiež naviazaná na financie z plánu obnovy. Krajina sa podľa rezortu bude musieť vyrovnať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať.

Reforma má priniesť lepší manažment pacienta, efektívnejšie využívanie nemocničných lôžok a peňazí, ktoré budú zamerané na efektívnu a kvalitnú liečbu pre pacienta a adekvátne pracovné podmienky pre zdravotníkov. Čo sa týka konkrétnych nemocníc, rokovania k pripravovanej reforme optimalizácie siete nemocníc sa podľa rezortu ešte stále realizujú, a teda finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá.

"Zástupcovia ministerstva zdravotníctva aktívne navštevujú regióny, rovnako tak rokovali a diskutovali aj so zástupcami Žilinského kraja. Konkrétne prípady, ktoré sú uvádzané, pravdepodobne vychádzajú z niekoľko mesiacov starého medializovaného materiálu, ktorý bol pracovnou verziou a nie je vôbec v tomto štádiu relevantný," uviedli. Ministerstvo uistilo, že diskusia k návrhu je aj naďalej otvorená pre všetky zainteresované strany a rovnako aj MZ je naďalej otvorené všetkým vstupom a pripomienkam k rozpracovanému materiálu.

Verejnosť zavádzajú

Šéfka Žilinského kraja Erika Jurinová v reakcii na tlačovku opozičného Hlasu uviedla, že verejnosť zavádzali informáciami, že sa bude rušiť Liptovská nemocnica v Liptovskom Mikuláši. "Jej predstavitelia pritom používajú neaktuálne a zavádzajúce informácie. Od prvotných informácií medializovaných predstaviteľmi HLASu, ktoré v regiónoch nášho kraja spôsobujú iba chaos, paniku a napr. odriekanie nástupu nových lekárov do našich nemocníc," napísala na sociálnej sieti Jurinová.

"Zároveň vďaka ich zavádzajúcim vyhláseniam dochádza v týchto nemocniciach k výpovediam lekárov, ktorí odchádzajú radšej do Českej republiky. Toto ich vyjadrenie preto vnímame ako nebezpečné strašenie verejnosti, ktorým vytvárajú dojem, že bojujú za Liptovskú nemocnicu, v skutočnosti však robia presný opak," uviedla.

SNS kritizuje Hlas-SD

Mimoparlamentná SNS v reakcii na tvrdenia Hlasu povedala, že práve zámer Pellegriniho a bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej k tzv. stratifikácii nemocníc by sa dotkol práve nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Pýta sa, prečo Hlas opätovne zavádza verejnosť klamstvami. Poukázal tiež na to, že pre túto tému v minulosti takmer padla vláda. "Keby sme my v SNS a niektorí členovia strany Smer-SD nepovstali, tak by nemocnica v Liptovskom Mikuláši nebola v dnešnej podobe. Je to až smiešne, ako sa hlásite ku všetkému dobrému, čo bolo, a zlo hádžete na svoju materskú stranu Smer-SD alebo Roberta Fica," uzavrela SNS.