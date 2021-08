Slovensko musí prijať ľudí z Afganistanu, ktorí nám pomáhali, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA - Slovensko by malo podľa expremiéra a nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho prejaviť solidaritu s utečencami z Afganistanu. Tvrdí, že Slovenská republika musí prijať tých, ktorí s ňou aj počas našich misií spolupracovali. Pokiaľ ide o povinné kvóty a prerozdelenie všetkých migrantov, to jeho mimoparlamentná strana Hlas-SD odmieta.

"Slovensko musí prijať pod svoje krídla všetkých Afgancov, alebo cudzích príslušníkov z Afganistanu, ktorí počas dlhých našich misií spolupracovali so SR. To znamená takých ľudí, ktorí majú väzby na Slovensko, ktorí možno majú aj časť rodiny tu a druhá časť bola tam. Boli to naši prekladatelia, naši informátori. Tu ani nemá platiť žiadna kvóta," povedal s tým, že je našou povinnosťou sa o nich postarať.

Na Slovensko priletelo v pondelok (30. 8.) už druhé lietadlo, v ktorom boli evakuovaní ľudia s priamymi väzbami na Slovensko. Malo ísť o 28 osôb, prevažne o ženy a deti, aj študentov. Už predtým sa k nám podarilo priviezť 24 osôb, medzi nimi bolo 16 Slovákov a osem Afgancov, ktorí so SR spolupracovali.