Politici o SNP: Slováci ukázali odvahu postaviť sa extrémizmu! Prekrúcanie histórie je nebezpečné

Pripomenuli, že na odkaz Povstania a jeho účastníkov nesmieme zabudnúť. "Slovenské národné povstanie je pre nás silným mementom túžby postaviť sa zlu a totalite. Je našou morálnou povinnosťou pripomínať si tých, ktorí neváhali zomrieť za slobodu," pripomenula predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Prekrúcanie histórie je nebezpečné

Dodala, že tento odkaz je dnes ešte aktuálnejší vzhľadom na vyjadrenia niektorých politikov, ktorí podľa nej pohŕdajú týmto sviatkom a otvorene glorifikujú fašizmus. "Ich rétorika a prekrúcanie histórie je nebezpečné. Za slobodu sa ťažko bojuje, preto už viac nedovoľme, aby sme o ňu prišli," doplnila.

Obyvatelia Slovenska v SNP preukázali podľa hnutia OĽANO svoju mimoriadnu odvahu a morálnu silu postaviť sa na odpor extrémistickej ideológii. "Vďaka hrdinstvu vojakov a partizánov, ako aj obetavosti bežných občanov na povstaleckom území mohlo Slovensko na konci vojny hrdo stáť na strane víťazov," uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Národ formuje svoj charakter v kritických situáciách

Líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič sa na pietnom akte v Bratislave prihovoril veteránom SNP a vyzdvihol ich odvahu. "Národ formuje svoj charakter práve v kritických situáciách. Ukázali sme, že hrdosť, odvaha a ľudskosť sú viac, ako pôžitky z kolaborácie s nacistickým Nemeckom. Som hrdý na našich predkov, ktorí nám pripomenuli, že dôstojným národom sme vtedy, ak sa vieme s rovným chrbtom postaviť potupe a zlu, a to aj s nasadením vlastných životov. Prajem všetkým nám, aby sme nikdy nezabudli na to, čo sa stalo a aby sme nikdy nezabudli, že SNP symbolicky naďalej trvá. Každý jeden deň bojujeme o charakter, slobodu a o to, aby sme aj do budúcna dôstojným národom mohli zostať," vyhlásil Matovič.

"SNP predstavuje najlepšiu tradíciu našich občanov v odpore voči nenávistnej a extrémistickej ideológii. Vďaka statočnosti bežných ľudí v oných kritických časoch mohlo Slovensko na konci vojny hrdo stáť na strane víťazov," vyhlásil predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš. Ako výraz úcty k žijúcim účastníkom národného boja za oslobodenie, im parlament nedávno schválil mimoriadne jednorazové zvýšenie finančného príspevku o 630 eur.

Zákon do parlamentu predkladal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa. "Som veľmi rád, že toto naše symbolické ocenenie hrdinov našlo podporu naprieč celým parlamentom." Príspevok je hradený z rozpočtovej kapitoly inisterstva kultúry. "Toto je to najmenej, čo pre našich hrdinov môžeme urobiť. Narozdiel od bývalej vlády, ktorá im len sľubovala, my reálne konáme," zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď.

Najvýznamnejší medzník

"Je dôležité, aby sme si tento deň pripomínali, pretože patrí k najvýznamnejším medzníkom našej novodobej histórie," pripomenulo hnutie Sme rodina s tým, že Slovákom, ale aj iným národom sa podarilo vďaka svojej obetavosti a hrdinstvu povstať proti nenávisti, násiliu a rasizmu. "Bol to ďalší dôkaz toho, že keď sa spojíme, dosiahneme vyššie ciele," uviedli z tlačového oddelenia hnutia.

Strana Za ľudí pripomenula, že vďaka odvážnym Slovákom a Slovenkám sme sa zaradili medzi víťazné mocnosti, ktoré porazili nacizmus. "Je našou povinnosťou viesť nové generácie k tomu, aby sa podobná zvrátená ideológia už nikdy neopakovala. Za našu slobodu vďačíme všetkým tým ľuďom, ktorí neváhali a bránili svoju krajinu. Preto si nielen počas spomienkových slávností, ale po celý rok musíme uvedomovať, že sloboda a mier nie sú samozrejmosťou," skonštatovala strana.

SNP je výrazným medzníkom v našej histórií a príbehom odvahy, solidarity a statočnosti, uviedla šéfka Za ľudí Veronika Remišová. "Tisíce ľudí sa postavili zločinnému režimu a za ideál slobody dokázali položiť život. Aj súčasné udalosti vo svete nám ukazujú, aká krehká je sloboda a ako ľahko o ňu národ môže prísť. Preto tento odkaz odvahy a odhodlanosti bojovať za ideály treba odovzdávať ďalším generáciám, aby nezabudli, že za slobodu a svojbytnosť národa sa oplatí bojovať," uviedla.

Hlas a Smer si pripomenú výročie SNP, nie však na oficiálnom programe

Smer-SD a Hlas-SD si pripomenú 77. výročie SNP po svojom. Nezúčastnia sa na oficiálnej časti osláv v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Smer-SD položí vence k Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke. Jeho opoziční kolegovia z Hlasu-SD tak síce urobia v Múzeu SNP, ale až po oficiálnej časti programu, kedy dnu pustia aj verejnosť.

"SNP považujeme za významný medzník v histórii slovenského národa. Zaradili sme sa medzi štáty, ktoré sa postavili proti fašistickému režimu a za cenu strát na životoch sme prispeli k jeho porážke. Dnes, keď evidujeme snahy o prepis a revíziu dejín, považujeme za dôležité formovať historickú pamäť mladších generácií, pretože to je jediná prevencia ako zabrániť návratu režimov, ktorých ideológia je postavená na xenofóbii a rasizme," skonštatoval Hlas-SD. Tvrdí, že sám stojí na protifašistickom pilieri, ktorý vytvára priestor na spoluprácu jej členov hlavne mladšej generácie s veteránmi druhej svetovej vojny a SNP.

Mimoparlamentné strany vyzdvihli hrdinstvo SNP i odkaz protifašistického odboja

Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) vníma mimoparlamentná opozícia ako veľmi silný. Hovorí o hrdinstve predkov a sile vzoprieť sa ideológii. Vníma potrebu pripomínať si SNP aj preto, aby sa hrôzy minulosti neopakovali a aby sme sa z nej poučili. Viaceré strany podčiarkli dôležitosť hovoriť o význame boja proti fašizmu, pretože aj dnes podľa nich sedia v Národnej rade (NR) SR sily s podobnými tendenciami.

Podľa predsedu KDH Milana Majerského nám SNP pripomína, že sloboda a demokracia stoja na každom z nás. "Dnes ich nemusíme brániť za cenu najvyšších obetí, ale každý deň sa musíme usilovať o to, aby sme o slobodu a mier neprišli. Vďaka hrdinským činom našich predkov, ktorí obetovali život v boji proti fašizmu, to mnohí dnes vnímajú ako samozrejmosť," poznamenal s tým, že život v demokratickej krajine je samozrejmosť iba do tej miery, do akej si ju budeme chrániť.

Aby sa fašistický režim už nezopakoval

SNP a hrdinstvo jeho účastníkov si podľa Progresívneho Slovenska treba pripomínať aj preto, aby sa nič podobné ako fašistický režim viac nezopakovalo. "Ako vidíme aj na slovenskej politickej scéne, tieto tendencie v spoločnosti prežívajú dodnes a práve odkaz SNP by mal byť povzbudením pre všetkých, ktorí v dnešných neistých časoch hľadajú pozitívnu motiváciu bojovať proti fašistickým a extrémistickým myšlienkam. Demokracia je totiž dielo, ktoré nebude nikdy dokončené," zdôraznilo.

Strana Spolu rovnako poukázala na to, že v parlamente i dnes sedia sily, ktoré "sa neštítia podnecovať nenávisť voči menšinám a označovať ich za príčinu všetkého zla". "Je potrebné si pripomínať, že naši predkovia sa proti tejto nenávisti v minulosti postavili a mnohí v boji za slobodu položili svoje životy," dodala.

Treba poukazovať na súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou

Most-Híd považuje za dôležité hovoriť o SNP v širšom kontexte a poukazovať na súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. "Ľudia v povstaní bojovali proti fašizmu a nacizmu, a vtedy zvíťazili nad jednou z najkrutejších ideológií v dejinách ľudstva. Žiaľ, otvorených prejavov neonacizmu sme svedkami aj dnes," poznamenal.

Tlačový tajomník SMK Róbert Králik dodal, že pripomínať si pamätné dni minulosti, z ktorých plynú ponaučenia aj pre súčasné generácie, je potrebné. "Z histórie sa treba poučiť a neopakovať chyby minulosti," uviedol.

"V demokratickom štáte je potrebné za každých okolností odsúdiť všetky formy fašizmu, antisemitizmu a všeobecne diskrimináciu ľudí pre svoje vierovyznanie, farbu pleti alebo národnosti," podčiarklo hnutie Spolupatričnosť - Összefogás.