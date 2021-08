Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona, ktorá má zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aj naďalej pracuje na novele zákona, ktorá by mala viesť k zlepšeniu dostupnosti nových, aj v zahraničí bežne využívaných liekov. Rezort aktuálne vedie k novele odborné diskusie s pacientskymi organizáciami či zdravotnými poisťovňami. Potvrdila to Jana Pifflová Španková, predsedníčka pacientskej organizácie Nie rakovine.

"Oceňujeme vysokú ochotu ministerstva komunikovať, sme však za riadne zákonné zakotvenie nárokov a hlasu pacientov v týchto životne dôležitých procesoch a za zákon, ktorý reálne umožní vstup inovatívnych liekov aj diagnostík, na ktoré už dlho čakáme. Novela zákona bez finančného pokrytia priepasti v onkológii oproti okolitému zahraničiu nie je to, na čo čaká odborná a hlavne pacientska verejnosť," upozornila Pifflová Španková. Paragrafové znenie novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov by sa malo dostať do medzirezortného pripomienkového konania v auguste.

Pifflová Španková zdôraznila, že zákon musí byť ambiciózny a revolučný. Podmienky na schvaľovanie liekov na výnimku by sa mali podľa Pifflovej Špankovej upraviť. "Kvalitne urobený zákon je nádejou pre pacientov, lekárov, pre prístup kvalitných terapií, technológií, pre úroveň a reputáciu zdravotnej starostlivosti Slovenska a je zmenou pre život a investíciou do zdravia celej populácie," skonštatovala Pifflová Španková. Svoje pripomienky a návrhy k novele zákona pacientska organizácia predložila počas júna a júla rezortu zdravotníctva.

Rezort svoju iniciatívu avizoval na konci mája. Nový mechanizmus by mal umožniť sprístupnenie nových, aj v zahraničí bežne využívaných liekov. Po schválení zmeny by sa na trh mohli dostať desiatky nových liekov. Rezort naznačil, že pôjde len o tie lieky, ktoré majú reálny klinický prínos.

Novela zákona by mala tiež zaviesť novú povinnosť pre zdravotné poisťovne. V prípade, ak žiadosť o schválenie výnimky neschvália, budú musieť svoje rozhodnutie odôvodniť. Rozhodnutie by malo byť preskúmateľné a malo by sa dať voči nemu odvolať, čo v súčasnosti nie je možné. Zadefinujú sa tiež jasné časové pravidlá na schválenie s cieľom skrátiť časovú dostupnosť lieku.