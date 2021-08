Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú: Závisí to od viacerých faktorov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, ako dlho ho treba užívať a či je potrebné užívať viacero liekov súčasne. Niektoré liečivá do materského mlieka nepreniknú, iné preniknú len v množstve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale niektoré by mu mohli uškodiť. Preto je liečbu potrebné konzultovať s lekárom. Na sociálnej sieti to pri príležitosti týždňa venovaného podpore dojčenia pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).