KORONAVÍRUS Známy virológ dvíha varovný prst: Návšteva pápeža na Slovensku je riziková, toto hrozí

Od 12. do 15. septembra príde na návštevu Slovenska pápež František, ktorý prijal pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej, keď bola na návšteve vo Vatikáne. Počas štyroch dní navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín, kde bude slúžiť omše, ale zúčastní sa aj viacerých hromadných akcií. Virológ SAV Boris Klempa však bije na poplach a hovorí o potenciálnych hrozbách.

„Takáto akcia je určite spojená so zvýšeným rizikom, že príde k šíreniu vírusu a práve preto je úplne legitímne snažiť sa to riziko znížiť práve tým, že bude účasť povolená len zaočkovaným ľuďom. Samozrejme možno by bolo jednoduchšie neorganizovať takú akciu vôbec, tam by bolo to riziko určite nižšie,” uviedol pre portál eReport. Avšak, hovorí aj o tom, že ide o výnimočnú príležitosť a mimoriadnu udalosť, ktorá by mohla zlepšiť atmosféru v spoločnosti. „Dúfajme, že to riziko, ktoré tam bez pochyby je neprevýši tie prínosy, ktoré bude mať tá návšteva ako taká,” skonštatoval Klempa.

Výnimočná príležitosť

Okrem toho by to podľa jeho slov mohla byť ideálna príležitosť pre tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, aby tak kvôli stretnutiu s pápežom urobili. Kompetentní totiž zaviedli pravidlo, že na stretnutie s pápežom môžu ísť len zaočkované osoby, ktoré sa vopred zaregistrujú. „Určite by som si želal, aby to pomohlo a čo najviac ľudí práve z tých ohrozených ľudí si túto možnosť vybrali a dali sa zaočkovať kvôli návšteve pápeža,” verí Klempa, podľa ktorého sa dá predpokladať, že v septembri bude u nás výrazne dominovať delta variant.

A dá sa tým pádom predpokladať, že pápež príde v čase, kedy u nás bude vrcholiť tretia vlna koronavírusu. „Určite je to situácia, keď dopredu nemôže byť nikto prorokom ako to dopadne. Je to svojim spôsobom riziko a svojim spôsobom odvážny ťah. Aký to bude mať priebeh je teraz ťažko špekulovať,” konštatoval virológ.

Na záver uviedol, že kompetentní by mali myslieť na to, že podľa štúdie amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb majú aj očkovaní pri delta variante podobnú vírusovú nálož ako nezaočkovaní. Tým pádom existuje riziko, že sa môže porovnateľne šíriť. A z toho dôvodu by sa mal pri tvorení opatrení v súvislosti s návštevou pápeža brať ohľad na publikovanú štúdiu. „Samozrejme treba počítať aj s tým, že tie vakcíny nie sú úplne dokonalý nástroj a do určitej miery k tomu šíreniu tam môže dôjsť. Pointa je v tom, že to riziko je v zásade rádovo znížené. Nie je bohužiaľ vylúčené, ale je výrazne znížené,” uzavrel.