Návšteva pápeža Františka: Vláda na udalosť vyčlenila vyše 5 miliónov eur a do 1300 vojakov

BRATISLAVA - Na zabezpečenie prípravy návštevy pápeža Františka vyčlenil vládny kabinet viac než 5,4 milióna eura. Ministri odobrili aj denné vyčlenenie do 1300 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Vyplýva to z materiálov, ktoré v utorok počas podvečerného online rokovania odobrila vláda.

Z vyše piatich miliónov eur majú byť financované dotácie rôznym subjektom, napríklad Konferencia biskupov Slovenska dostane 72.000 eur na zabezpečenie registrácie účastníkov či okolo 41.000 eur na logisticko-administratívne zabezpečenie návštevy pápeža. Najvyššiu dotáciu (takmer 487.000 eur) dostane Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, a to predovšetkým na zabezpečenie liturgie pred Mestskou halou v Prešove. Od 6. do 15. septembra tiež vláda odobrila denné vyčlenenie do 1300 príslušníkov Ozbrojených síl SR, špeciálnej techniky k výkonu radiačného, chemického a biologického prieskumu a tri vrtuľníky.

Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15 septembra. Okrem Bratislavy zavíta aj do Prešova a Košíc, kde sa zastaví aj na rómskom sídlisku Luník IX. V posledný deň sa zúčastní na národnej púti v Šaštíne. Informáciu o pápežovej ceste na Slovensko potvrdili na začiatku júla.