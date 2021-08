Úspešný golfista neonacistom? Sporné tetovanie Sabbatiniho vyvolalo búrlivú diskusiu! Manželka neudržala emócie

Golfista Rory Sabbatini v 4. kole turnaja vytvoril olympijský rekord ihriska so skóre 10 pod par. Pre Slovensko vybojoval premiérový cenný kov v športe, ktorý sa pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro vrátil do olympijského programu po 112 rokoch.

"Ťažko sa tomu verí. Ráno sme si hovorili, že treba ísť do toho bez tlaku, nech sa Rory ide zabaviť. Ani v najdivokejších snoch sa nám nesnívalo, že by to mohlo dopadnúť takto. Golf je však nevyspytateľný," povedal prezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala.

Zvláštne tetovanie

Krátko po Sabbatiniho víťazstve sa však vynorili špekulácie okolo jeho tetovanie, ktoré má z vnútornej strany ramena. Golfistovo tetovanie totiž nápadne pripomína neonacistický znak Afrikánskeho hnutia odporu. Ide o tri sedmičky zoskupené do kruhu.

Zdroj: TASR

"Viem, že je to v dnešnej dobe rýchlych informácií, rýchleho jedla a rýchleho všetkého ťažkše, no mali by sme z času na čas zachovať chladnú hlavu a nerobiť rýchle závery. Od včera sa všade rieši, že náš medailista, pán Sabbatini, má na ruke triskelion, ktorý má odkazovať na juhoafrické neonacistické hnutie AWB. Triskelion sa však používa od staroveku a môže symbolizovať ohromné množstvo vecí, môže symbolizovať slnko alebo byť len jednoduchým umeleckým symbolom. Napríklad na vlajke ostrova Man. Áno, používajú ho aj juhoafrickí neonacisti, ale to ešte nemusí nič znamenať. Každý symbol sa musí posudzovať v kontexte a ja by som vyzval skôr na zachovanie chladnej hlavy a vyčkanie toho, ako to vysvetlí sám Sabbatini a či u neho vôbec môžme hovoriť o nejakom kontexte, ktorý by niečo naznačoval," napísal historik Jakub Drábik na sociálnej sieti.

Symbol neonacistického Afrikánskeho hnutia odporu Zdroj: TASR

Symbol lásky a loajality

Podľa Sabbatiniho manželky Martiny má tetovanie jednoduché vysvetlenie a absolútne odmieta to, že by malo ísť o nacistický symbol. "Tetovanie je venované mne a ja mám rovnaké vytetované, akurát nie na ruke, znamená to tri LLL - love laugh loyalty! Môžete si vygúgliť, čo tie slova znamenajú, ale snáď ich nemusím prekladať. Nás vzťah je založený na týchto princípoch! Radšej sa spýtať najprv, ako šíriť hlúposti," napísala manželka úspešného golfistu pod jeden z príspevkov, ktorý sa šíri na sociálnej sieti. Ďalej vysvetlila, že tetovanie si dali obaja spraviť po ich svadbe, teda v roku 2014 v Las Vegas.