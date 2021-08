Budeme potrebovať tzv. booster dávku? Odborníci diskutujú: Slovensko sa pripravuje na prihlasovanie

BRATISLAVA - Posledné týždne sa v odborných kruhoch aktívne diskutuje o podaní tretej dávky vakcíny proti koronavírusu. Inak tomu nie je ani na Slovensku. Niektoré krajiny už s očkovaním treťou dávkou začali, my zatiaľ čakáme na odporúčania odborníkov. Zatiaľ nie je jasné, aký dlhý má byť odstup od druhej dávky. NCZI sa však už pripravuje na zabezpečenie prihlasovania, ak by sa preočkovanie začalo.

Odborníci i vládni predstavitelia krajín po celom svete debatujú o tom, či bude potrebná tretia dávka alebo tzv. booster shot. Oficiálne odporúčania zatiaľ vydané neboli, no niektoré krajiny už začali tretiu dávku podávať najmä starším a ohrozeným skupinám. U nás sa zatiaľ čaká na stanovisko odborníkov. Podľa epidemiológa Martina Pavelku však tretia dávka potrebná bude.

Je to otázka odborných diskusií a štúdií

Na Slovensku máme momentálne zaočkovaných prvou dávkou takmer 2,3 milióna ľudí. Druhú dávku dostalo niečo vyše dvoch miliónov Slovákov. Celková zaočkovanosť sa pohybuje okolo 40 percent, čo na kolektívnu ochranu pred koronavírusom nestačí. Prvých ľudí zaočkovali na Slovensku ešte v decembri. Aj preto sa čoraz viac nielen u nás, ale aj vo svete diskutuje o tom, ako dlho je vakcína účinná a či bude potrebná ďalšia dávka.

Zdroj: Getty Images

Rerot zdravotníctva diskutuje aj o tejto možnosti. Podanie tretej dávky vakcíny proti COVID-19 je otázkou odborných diskusií a štúdií. "Pre ministerstvo zdravotníctva je bezpečnosť pacienta prioritou, preto sa v tejto oblasti riadime výhradne odbornými odporúčaniami," uviedol pre Topky rezort zdravotníctva. Pri dvojdávkových vakcínach sa na Slovensku aktuálne očkuje dvomi dávkami.

Tretia dávka bude v budúcnosti potrebná

Britskí odborníci uviedli, že ochrana, ktorú vakcíny poskytujú proti nákaze koronavírusom či vážnemu priebehu choroby, pravdepodobne postupom času slabne. V nasledujúcich rokoch je potrebné počítať s preočkovaním, uviedla s odvolaním sa na dokument britskej vládnej zdravotníckej komisie SAGE agentúra Reuters.

VIDEO Kombinácia vakcín proti koronavírusu bude možná len v špecifických prípadoch

"Je veľmi pravdepodobné, že imunita získaná očkovaním proti nákaze SARS-CoV-2 a potenciálne ťažkému priebehu ochorenia (ale pravdepodobne v menšej miere) postupom času slabne," uvádza sa v dokumente.

Ešte nevieme, po akom čase sa treba preočkovať

"Je teda pravdepodobné, že očkovacie kampane proti SARS-CoV-2 budú pokračovať v mnohých nasledujúcich rokoch. V súčasnej dobe ale nevieme, aká bude optimálna frekvencia preočkovanie k ochrane zraniteľných osôb pred chorobou," uviedli v texte prednej vedci z Kráľovskej univerzity v Londýne, Birminghamskej univerzity a z úradu pre verejné zdravie Public Health England (RP). Túto teóriu potvrdzujú neoficiálne údaje z Británie a Izraela, dodali autori dokumentu.

Slovensko je na začiatku tretej vlny

Slovensko je na začiatku tretej vlny pandémie nového koronavírusu. Najvyšší nárast infikovaných sa očakáva po začiatku školského roka a po otvorení internátov. V tretej vlne bude dominovať delta variant a týkať sa bude najmä nezaočkovaných, rovnako ako v iných krajinách. Upozornil na to Martin Pavelka, epidemiológ Inštitútu zdravotníckych analýz MZ SR s tým, že v budúcnosti bude potrebná aj tretia dávka vakcíny.

VIDEO Na Slovensku sa začala tretia vlna, s delta variantom sa stretne každý, dôležité je očkovať sa

Druhá dávka u nás zatiaľ stačí

"V budúcnosti bude treba aj tretiu dávku očkovania, ale v tomto čase je druhá dávka úplne postačujúca. Dôvodom je, že s očkovaním vo veľkom sa začalo v apríli a v máji na rozdiel od Izraela, kde očkovali vo veľkom v decembri minulého roka a v januári. Dávať teraz tretiu dávku by bolo priveľmi predčasné," vysvetlil Pavelka.

NCZI sa pripravuje na zabezpečenie prihlasovania na tretiu dávku vakcíny

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) sa technicky pripravuje na to, aby bolo schopné zabezpečiť prihlasovanie na tretiu dávku očkovania proti novému koronavírusu. Minulý týždeň to potvrdil jeho generálny riaditeľ Pavol Capek. Doplnil, že sa pripravujú nielen na plánovanie, ale aj na certifikáty. "Čaká sa na rozhodnutie, či je toto vôbec potrebné," dodal.

Údaje o zaočkovanosti na Slovensku k 28. júlu

Pfizer žiada schválenie na tzv. booster dávku

O tretej dávke prebieha diskusia najmä kvôli novej mutácii koronavírusu tzv. delta variantu. Vakcíny, ktorými sa očkuje na Slovensku, sú účinné čiastočne aj voči nemu, no na poskytnutie nepretržitej ochrany pred vírusom bude zrejme potrebná aj tzv. booster dávka alebo posilňovacia dávka. Práve o tom v posledných týždňoch podľa Yale Medicine diskutujú lekári, vedci, farmaceutické spoločnosti, ale aj vládni predstavitelia.

Diskusia naberá na obrátkach najmä kvôli tomu, že sa novým variantom nenakazia len nezaočkovaní, ale aj plne zaočkovaní ľudia. Zatiaľ majú vo väčšine ľahký alebo asymptomatickí priebeh. Okrem toho spoločnosť Pfizer/BioNTech oznámila, že bude od amerických regulačných orgánov žiadať schválenie na podanie tzv. posilňovacej dávky.

Účinnosť klesá 6 mesiacov po druhej dávke

Podľa zástupcov spoločnosti Pfizer je žiadosť založená na dôkazoch z Izraela a na vlastných štúdiách, ktoré preukazujú zníženú účinnosť šesť mesiacov po očkovaní. Údaje z Izraela však ešte neboli posúdené a štúdie od spoločnosti Pfizer ešte neboli zverejnené. Podľa riaditeľa Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby a hlavný poradca amerického prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci nedávno uviedol, že Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) aj Správa potravín a liečiv (FDA) potrebujú viac údajov.

Zdroj: Getty Images

"Vzhľadom na údaje a informácie, ktoré máme, nepotrebujeme ľuďom dať tretiu dávku, posilnenie po dvoch dávkach mRNA (vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna) alebo jednej dávky od Johnson & Johnson," povedal Fauci. Posilňujúca dávka však nie je novým nápadom, diskutuje sa o nej odkedy sa začalo s očkovaním. Tretia dávka by bola v podstate replikou súčasných vakcín. Podľa odborníka na infekčné choroby z YM doktora Alberta Shawa by však mohla byť mierne upravená, aby lepšie chránila pred rôznymi ďalšími mutáciami.

Pandémia nezaočkovaných

Epidemiológ Martin Pavelka zdôraznil, že tretia vlna pandémie bude epidémiou nezaočkovaných. Pripomenul, že delta variant nového koronavírusu je vysoko infekčný a každý s ním príde do styku. "Vírus je nebezpečnejší a riziko nákazy je vyššie, viac ľudí bude umierať, a to najmä medzi nezaočkovanými," poukázal Pavelka. Delta variant má tiež iné prejavy, podobá sa na chrípku. Epidemiológ zdôraznil, že z COVID-19 sa stáva preventabilné ochorenie, ktorému sa dá predchádzať očkovaním. Vyzval preto najmä na druhú dávku vakcíny.

Štátna tajomníčka MZ Jana Ježíková uznáva, že ľudia sú z pandémie už unavení a pripomenula, že očkovanie je slobodnou voľbou. "Delta variant tu postupne prichádza, 40 percent z testovaných vzoriek je práve delta variant. Ak necháme slobodu v očkovaní, musíme aj prevziať zodpovednosť a prijať iné opatrenia," uviedla Ježíková.

Opätovne poukázala na to, že vakcíny sú bezpečné a neboli vyvinuté narýchlo. Očkovacie látky tiež nie sú vyrábané z ľudských embryí. "Rovnako nie je pravda, že očkovanie pozmení DNA človeka. Vakcíny toho nie sú schopné," uistila Ježíková. Štátny tajomník a pediater Kamil Száz tiež vyzval na očkovanie detí a učiteľov. "Len spoločnými silami dokážeme zvíťaziť nad pandémiou," skonštatoval Száz.

Vo svete sa už začína očkovať treťou dávkou

Tretiu dávku začali podávať minulý týždeň v Izraeli, očkovaní bol už aj prezident Jicchak Herzog. Ide o tretiu dávku vakcíny od Pfizer/BioNTech, ktorú podávajú ľuďom nad 60 rokov. Dospelým osobám s oslabeným imunitným systémom dávajú tretiu dávku už od 11. júla. Farmaceutická spoločnosť Pfizer uviedla, že podľa štúdií má tretia dávka vakcíny na variant delta neutralizačný efekt.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ktorého odporúčaniami sa Izrael zväčša riadi, však zatiaľ neschválil podávanie tretej dávky protikoronavírusovej vakcíny starším osobám, vysvetľuje AFP. V Izraeli je plne zaočkovaných 55 percent ľudí, no nová mutácia sa šíri aj medzi nimi, práve preto sa znova zaviedli niektoré opatrenia.

Aj v susednom Maďarsku umožnia občanom Maďarska dať sa zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od 1. augusta. V susednom Česku má do konca roka prísť ešte desať miliónov dávok, časť z nich bude pripravená aj na prípadné očkovanie treťou dávkou. Zatiaľ však platí, že nikto nevie, či a kedy to bude potrebné. Klinická skupina by sa k tomu podľa českého premiéra Andreja Babiša mala vyjadriť do konca augusta. Aj srbskí zdravotnícki predstavitelia v stredu (28. 7.) oficiálne odporučili tretiu dávku vakcíny proti novému koronavírusu.