Víkend plný protestov a hádok: VIDEO Kollárovci ustúpili! Kotleba narušil tlačovku, Pellegriniho vypískali

BRATISLAVA - Víkendové hlasovanie o novele zákona z dielne ministra zdravotníctva Lengvarského sa nieslo aj v znamení protestov. Pre parlamentom totiž od piatka až do nedele boli stovky ľudí, ktorí demonštrovali proti očkovaniu, testovaniu, vláde aj opatreniam.

Protestujúci sa mobilizovali od skorého piatkového rána. Polícia však situáciu nezvládla a demonštranti sa po príhovore Mariana Kotlebu pokúsili dostať do parlamentu. To sa im nepodarilo, policajti na nich použili slzný plyn. Demonštranti ich obhádzali vajíčkami a polievali vodou a kečupom. V piatok zaútočili aj na štáb televízie Markíza a redaktorovi s kameramanom nadávali do fašistov.

Poobede sa ťažkoodencom podarilo protestujúcich vytlačiť ďalej od budovy. Podľa zákona sa totiž smie protestovať 50 metrov od budovy parlamentu.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Maarty

Zdroj: Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Pellegriniho vypískali

Počas celého dňa sa davu stoviek ľudí chodili prihovárať rôzni opoziční poslanci. Pred demonštratmi rečnil aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba. Dav mal neštandardné požiadavky, napríklad, aby im zabezpečili televízor, aby mohli sledovanie priebeh rokovania či rôzne občerstvenie. Kotleba im vybavil vodu.

Zdroj: Topky - Maarty

Neskôr sa davu prišiel prihovoriť aj podpredseda strany Smer-SD Ľuboš Blaha, ktorí ich ubezpečil, že za nimi strana stojí a rozhodne bude hlasovať proti zvýhodňovaniu očkovaných. Demonštrantom sa prišiel prihovoriť aj líder strany Hlas Peter Pellegrini. Toho však dav vypískal najskôr pre rúško na tvári, potom naňho pokrikovali rôzne vulgárnosti.

Sme rodina otočili

Hnutie Borisa Kollára Sme rodina od piatku avizovala, že zákon, ktorý zvýhodňuje očkovaných, nepodporia. V sobotu večer však názor zmenili. "Dosiahli sme to, čo sme chceli, že sa nebudú rozdeĺova't ľudia na dve kategórie, na zaočkovaných a nezaočkovaných. Vyrokovali sme, že neočkovaní nebudú potrebovať testy do obchodov, drogérií, lekární či optík. Zároveň bbudú mať pendleri testy zadarmo," povedal minister práce Milan Krajniak.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tlačovú konferenciu narušili kotlebovci, ktorí kričali, že zradili ľudí. Smer označil Kollára za mafiána a Judáša, ktorý oklamal národ. Sme rodina tvrdí, že podmienky pre očkovaných aj neočkovaných sa práveže zlepšia.