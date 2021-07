Premiéra sa opýtame na stav právneho štátu a na ochranu novinárov: Je to štandardný postup

premiér Eduard Heger

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

BRUSEL - Hodina otázok poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Monitorovacej skupiny EP pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) so slovenským premiérom Eduardom Hegerom nie je nič výnimočné – ide o štandardný postup, aký už absolvovali aj premiéri iných členských krajín EÚ. V rozhovore to uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý sa vo štvrtok popoludní ako jediný zo slovenských členov europarlamentu zúčastní na telemoste s predsedom vlády SR a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorého hlavnou témou bude situácia na Slovensku. Premiér a ministerka sa so skupinou DRFMG spoja na diaľku v čase od 14.45 do 15.30 h SELČ.