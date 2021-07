Zákon o štátnom občianstve pripravil o slovenský pas už takmer 4-tisíc ľudí

BRATISLAVA - Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz (od 17. júla 2010 do 9. júla 2021) o slovenský pas 3738 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (894). Vyplýva to zo štatistík Ministerstva vnútra (MV) SR.

O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké (858), rakúske (572), britské (396), americké (188), maďarské (135), švajčiarske (113), austrálske (98), nórske (82), írske (62), holandské (59), kanadské (57), belgické (46), švédske (45), talianske (42), fínske (19), francúzske (18), luxemburské (16), dánske (12), ruské (päť), čínske, novozélandské, španielske a poľské (po tri), islandské a ukrajinské (po dve), izraelské, srbské, slovinské, chorvátske a singapurské (po jednom).

Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu.

V parlamente už je novela zákona o štátnom občianstve. Slovenský pas by podľa nej už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, narodením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa, ktorého rodič ostáva občanom SR. Takisto vtedy, ak ide o nadobudnutie cudzieho občianstva manžela za trvania manželstva. Strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho by nemuseli osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný, alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov.

Návrh novej legislatívy poslanci posunuli do druhého čítania ešte v marci. Ďalšie rokovanie o ňom viackrát presúvali, najnovšie je naplánované na septembrovú schôdzu. Vtedy by mali o novele definitívne hlasovať.

O vrátenie slovenského pasu požiadalo 1184 ľudí, získalo ho zatiaľ 1126

O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 9. júla 2021) na základe výnimky 1184 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 1126 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. Potvrdil to tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (383), britským (209), nemeckým (171), americkým (106), austrálskym (75), švajčiarskym (52), kanadským (43), maďarským (17), talianskym (15), luxemburským (deväť), švédskym (osem), dánskym (sedem), holandským a nórskym (šesť), írskym (štyri), francúzskym a rakúskym (po troch), belgickým a izraelským (po dvoch), fínskym, poľským, rumunským, srbským a ukrajinským (po jednom).

Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre súčasný zákon o občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu MV o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. O opätovné udelenie štátneho občianstva treba podľa MV písomne požiadať, a to osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii, alebo na konzulárnom úrade SR. Podmienkou je mať najprv registrovaný pobyt na cudzineckej polícii, čiže povolený pobyt cudzinca na území SR.

V parlamente už je novela zákona o štátnom občianstve. Z návrhu okrem iného vyplýva, že ľudia, ktorí prišli o slovenské občianstvo, by už oň nemuseli požiadať na základe výnimky ministra vnútra SR, ale v riadnom konaní. "Po novom títo žiadatelia nebudú musieť mať pobyt na území SR, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na príslušnom oddelení cudzineckej polície," uviedol pred časom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

V legislatíve o štátnom občianstve chceme skrátiť dĺžku pobytu na 2 roky, hovorí Milan Vetrák

Návrh novely zákona o štátnom občianstve z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR by sa mal ešte upraviť. Poslanci chcú cez pozmeňujúci návrh skrátiť dĺžku pobytu v zahraničí, ktorý by museli preukazovať občania, ktorí si chcú nechať slovenské občianstvo pri nadobudnutí cudzieho. V novele sa hovorí o piatich rokoch, poslanec Milan Vetrák (OĽANO) to chce upraviť na dva roky. Uviedol, že na zmenu MV prikývlo, no zatiaľ s tým nesúhlasí ministerstvo zahraničných vecí. O novele sa má v parlamente rokovať v septembri.

V súčasnosti platí, že občan SR nadobudnutím cudzieho občianstva stráca automaticky slovenský pas. Takto oň doposiaľ prišlo 3738 ľudí. Novela, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania ešte v marci, hovorí o tom, že o slovenské občianstvo by nemuseli prichádzať ľudia, ak majú na území štátu, ktorého občianstvo nadobudnú, pobyt najmenej päť rokov.

Vetrák spolu s poslancami Ondrejom Dostálom (SaS) a Gáborom Grendelom (OĽANO) to chcú zmeniť na dva roky. "Ideálne by bolo, keby sme od nich nechceli preukazovať žiadnu dĺžku pobytu v zahraničí, ale rozumieme, že sa to dá aj zneužívať. A preto navrhujeme - do minulosti už tí, ktorí utrpeli Ficovou novelou, od nich nežiadajme žiadne preukazovanie pobytu v zahraničí, ale do budúcna tých päť rokov skráťme aspoň na dva roky, aby sa to nedalo zneužívať, ale aby to nebolo prísnejšie, ako je to dnes," skonštatoval Vetrák. V súčasnosti podľa vyhlášky MV nemusí minister trvať na piatich rokoch preukázaného pobytu v zahraničí. V navrhovanej novele je to podľa neho "natvrdo" päť rokov, čo považuje za nesprávne.

Okrem toho chcú poslanci upraviť aj to, aby Slováci v zahraničí, ktorí majú o tom osvedčenie a významne sa pričinili o rozvoj komunity, dostali štátne občianstvo bez ohľadu na dĺžku pobytu na Slovensku. V návrhu riešia aj potomkov emigrantov, ktorí počas socializmu opustili Slovensko, bolo im odňaté občianstvo a nikdy sa ich deti na Slovensku nezdržiavali. "Chceme, aby občianstvo mohli dostať aj bez ohľadu na to, že sa na Slovensku nikdy nezdržiavali, práve preto, že občianstvo bolo ich rodičom a prarodičom odobraté na základe toho, že opustili nedemokratický režim a odišli žiť do zahraničia," vysvetlil Vetrák.

Rezort vnútra tvrdí, že návrh novely sa presunul "vzhľadom na potrebu ďalších koaličných rokovaní k ustáleniu konkrétnych riešení". Dodal, že návrh je predmetom rokovania parlamentu, a teda už nie je v dispozícii ministerstva.