Analytik Smatana to povedal na rovinu: Je delta variant vo Veľkej Británii skutočne len chrípočka?

BRATISLAVA – Zúri vo Veľkej Británii delta variant, alebo nie? To je otázka, ktorú si v súčasnosti pokladá veľké množstvo ľudí. Aj keď to tak nevyzerá, skutočne je tento nákazlivejší a smrtnejší variant dominantný na britských ostrovoch. Stačí sa pozrieť na príklady z Ruska či Juhoafrickej republiky.

Na problematiku delta variantu vo Veľkej Británii sa pozrel analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana. Poukázal na to, že na britských ostrovoch za utorok zaznamenali takmer 29-tisíc nových prípadov, ale len 37 úmrtí. Aj keď čísla nakazených hovoria o tom, že im tam začína zúriť tretia vlna koronavírusu, britský premiér Boris Johnson od 19. júla zamýšľa finálne uvoľnenie opatrení. Okrem toho povedal, že sa Briti budú musieť s vírusom naučiť žiť. Avšak, finálne rozhodnutie má padnúť budúci týždeň, Smatana však neočakáva iné stanovisko, ako to, že sa opatrenia úplne uvoľnia.

„Prakticky hneď sa sociálnymi sieťami začalo šíriť, že to je spôsobené tým, že delta variant, ktorý dominuje v Británii, je proste len „chrípočka“ a vírus je menej smrteľný. Nakoľko sa delta stáva postupne dominantnou mutáciou naprieč Európou, tak všetky opatrenia či očkovanie sú podľa správ zbytočné. Čo teda viedlo Borisa Johnsona k takémuto stanovisku?“ pýta sa Martin Smatana. Ako uviedol, do hlavy Borisa Johnsona nevidí, je však potrebné pozrieť sa na dáta, ktoré vysvetľujú dôvod konania britského premiéra.

Vysoké percento zaočkovaných

Jedným z týchto dát je aj fakt, že v Anglicku majú prvou dávkou zaočkovaných až 67 percent populácie a spolu s tými, ktorí počas poslednej vlny koronavírusu ochorenie prekonali, má takmer 90 percent Angličanov protilátky. Rovnako vysoké čísla vykazujú aj ďalšie britské štáty. Protilátky má napríklad 91,8 percenta obyvateľov Walesu a 84,7 percenta Škótov. „Rizikové skupiny, napr. osoby staršie ako 50 rokov preočkovali oboma dávkami na viac ako 90%. Z anglických dát vyplýva, že vakcinácia chráni na 92 - 95% pred hospitalizáciám aj pri delta variante. Sú si preto pomerne istí, že narastajúci počet prípadov nespôsobí ďalšiu vlnu úmrtí,“ vysvetlil Smatana s tým, že zrejme majú v tomto tvrdení pravdu.

Demonštruje to faktom, že napriek tisícom nakazených denne majú len desiatky úmrtí denne. Počas poslednej vlny pri rovnakých štatistikách nakazených mali 15 až 20-násobne viac úmrtí. Je to spôsobené tým, že delta variant je menej zákerný a nespôsobuje tak vysokú úmrtnosť? Na to má Smatana jasnú odpoveď. „V krajine, kde má toľko ľudí protilátky a menia sa opatrenia sa veľmi ťažko počíta smrtnosť či parametre akejkoľvek mutácie. Treba na to viac dát či času. Najlepšie je sa preto pozrieť na krajiny, ktoré málo očkujú, nemali nedávno silnú vlnu a šíri sa im tam delta. Rusko či Juhoafrická Republika sú vhodné príklady,“ poukazuje analytik. V Juhoafrickej republike ohlásili minulý týždeň sprísnenie opatrení pre rekordné počty nakazených a úmrtí na koronavírus. Dôvodom je aj fakt, že zaočkovanosť oboma vakcínami v krajine je menej ako jedno percento populácie, ale aj to, že v krajine majú dominantný delta variant.

Pôjdeme cestou Británie či Ruska?

Čo sa týka Ruska, tam síce podľa Smatanu nemajú tak vysoký počet nakazených na milión obyvateľov, ako tomu bolo v decembri, kedy „padali“ rekordy, ale úmrtia vykazujú oveľa vyššie čísla, ako koncom minulého roka. Podľa štatistík je až 88 percent nových prípadov zapríčinených delta variantom, pričom plne zaočkovaných je len 18 percent populácie.

„Používať Britániu ako príklad toho, že delta varianta je „neškodná“ je preto chybné, nevhodné a nebezpečné. Chrípočku z delta varianty robí jedine očkovanie. To, či sa vydáme cestou Británie, alebo JAR a Ruska je len v našich rukách. Ak ste tak ešte neurobili, prosíme vás, zaregistrujte seba alebo vašich blízkych na očkovanie,“ uzavrel.