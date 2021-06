Advokát Šabík prevzal neznámy predmet, dopustil sa disciplinárneho previnenia

BRATISLAVA - Advokát Andrej Šabík sa dopustil disciplinárneho previnenia v súvislosti s tým, že prevzal od klienta neznámy predmet. Informovala o tom Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá odmietla, že by šlo o "motáky".

Ako opisuje komora, Šabík mal od svojho klienta prevziať neznámy predmet tak, že po začatí porady sa postavili vedľa seba chrbtom k dverám a spojením spustených rúk prevzal advokát predmet. Do miestnosti vstúpila podľa SAK príslušníčka Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorej tvrdil, že ide o prázdne sprejové kvapky do nosa, ktoré chcel hodiť po odchode z miestnosti do koša.

"Za to mu bolo uložené pozastavenie výkonu advokácie na obdobie jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka," tvrdí SAK s tým, že advokátovi bolo zároveň uložené verejné napomenutie. Komora poukázala aj na to, že skutok tzv. vynášania motákov je predmetom samostatného konania.