V prípade bratislavských poslancov sme podali trestné oznámenie: Nebude jediné, tvrdí Sulík

Podľa ministra ju chcel štát poskytnúť rýchlo a nebyrokraticky tým, ktorí ju naozaj potrebovali. "Nájomné sme preplatili za desiatky miliónov eur, 60 až 70 miliónov eur dokopy bola táto suma. Ide o vyše 80.000 zmlúv. Keď jedno percento z toho pochybí, tak to nie je až tak veľa, ale stále to bude znamenať 800 zmlúv," spresnil Sulík. Deklaruje, že každý jeden takýto prípad kontrolujú a trestným oznámením to skončí všade tam, kde je na to dôvod. Toto trestné oznámenie podľa ministra zrejme teda nebude jediné.

Všetkých ostatných žiadateľov upozornil na nulovú toleranciu a tých, ktorí požiadali o pomoc v rozpore s pravidlami a od štátu ju dostali, vyzval, aby vrátili peniaze. "Lebo tie problémy budú mať len a len väčšie," poznamenal minister. Avizuje, že jeho rezort sa začne venovať dôslednej a intenzívnej kontrole, na ktorú doteraz nemali čas. Ministerstvo začína postupne vyhľadávať najpodozrivejšie prípady. Od začiatku júla podľa Sulíka môže k niektorým prísť kontrola.

Sulík pred pár dňami označil kauzu podozrivých čerpaní koronadotácií zo strany menovaných bratislavských komunálnych poslancov ako nehoráznosť. "Ruky by som odťal týmto podvodníkom," uviedol s tým, že pár tisíc eur má pre nich vyššiu hodnotu ako ich česť.

Na prípad upozornila nezisková organizácia Transparency International Slovensko. Čerpanie štátnej pandemickej pomoci nájomcom zo strany mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej, Tomáša Korčeka či miestneho poslanca za bratislavský Lamač Radoslava Olekšáka vníma ako podozrivé. Vo svojom blogu organizácia svoje argumenty aj vysvetlila.

Jednotliví poslanci vo svojich reakciách uviedli, že buď dotácie vrátili, alebo podozrenia odmietajú či svoju účasť na štátnej pomoci považujú za zbytočnú chybu. Tešovič, Svoreňová a Korček sa v uplynulých dňoch vzdali členstva v mestských poslaneckých kluboch, kde doteraz pôsobili. Odišli aj z jednotlivých dozorných radách bratislavských mestských podnikov. Tešovič sa vzdal aj funkcie predsedu mestskej finančnej komisie. Mestskými poslancami však naďalej ostávajú.