Detaily zo spisu! Pčolinského tajomná zmienka o Makóovi: Bol príslušníkom SIS?

Bývalý šéf slovenskej informačnej služby je vo väzbe od marca. Ešte 14. marca o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Najvyšší súd toto rozhodnutie zrušil a sám vzal Pčolinského do väzby. Obvinený je z toho, že zobral úplatok od ďalšieho obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára. Pčolinský to odmieta.

Podľa najnovšieho unznesenia Najvyššieho súdu je obvinený toho názoru, že ide o jeho diskreditáciu. O tej sa mal dozvedieť z anonymného listu, ktorý spomínal aj pred sudcom Špecializovaného trestného súdu.

"Poukázal na to, že o možnosť, že bude trestne stíhaný alebo diskreditovaný sa začal zaujímať 10. alebo 11. februára 2021, keď mu dcéra doniesla z hromadnej garáže list formátu A4 v tom zmysle, že za tisíce eur mal ušatému L. vybaviť niečo so sledovaním. Na základe toho sa obrátil na Maroša Žilinku, list osobne odniesol Žilinkovi. Nepripojil ho však k samotnému listu pre neho, nepovažoval to vtedy za dôležité. Je však pravda, že sa pýtal G., kedy bude R. prepustený, či to náhodu nevie, ale nepýtal sa ho, v akom je stave," píše sa v anonymizovanom uznesení.

Zoroslav Kollár Zdroj: Maarty

Prosba od Kollára

Proti Pčolinskému svedčia dvaja kajúcnici - Ľudovít Makó a Boris Beňa. Práve oni tvrdia, že exšéf SIS za úplatok zastavil sledovanie podnikateľa Zoroslava Kollára.

"Opísal stretnutie, pri ktorom sa G. opýtal, či SIS spravodajsky rozpracováva osobu Q. L., s tým, že tento vie o tom, že mu hrozí zadržanie zo strany NAKA, avšak by uvítal, pokiaľ by ho SIS spravodajsky nerozpracovávala, za čo by sa vedel finančne odmeniť. Povedali mu, že L. spravodajsky rozpracovávajú, že boli na jeho osobu nasadené informačno-technické prostriedky aj odposluchy aj úkon sledovania," píše sa v uznesení Najvyššieho súdu.

Ďalej je opísané aj to, ako mal Kollár poslať úplatok 20-tisíc eur, ktoré boli previazané gumičkou. Pčolinský si mal polovicu z toho nechať.

Makó ako príslušník SIS?

Už dlhšie sa špekuluje o tom, že Ľudovít Makó bol príslušníkom SIS. S tým sa mal v januári stretnúť aj Vladimír Pčolinský. Makó bol vtedy obvinený z viacerých trestných činov a za spoluprácu s vyšetrovateľmi bol prepustený na slobodu.

Ľudovít Makó Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Pčolinský pred súdom povedal, že mu odovzdal tlačivo na skončenie pracovného pomeru v SIS. Makó mal toto tlačivo vyplniť a priniesť naspäť, no už tak neurobil. Stretnutie s Pčolinským priznal aj Makó, ten ale tvrdí, že sa rozprávali o Borisovi Beňovi, ktorý bol v tom čase vo väzbe. Pčolinský sa mal zaujímať o to, kedy bude prepustený. Podľa Makóa však povedal, že "najväčšiu blbosť, ktorú by mohol Beňa urobiť, je priznať sa". Exšéf SIS to odmieta.

Zhoda svedkov

Najvyšší súd upozorňuje, že na vznesenie obvinenia je dôležitá "vyššia pravdepodobnosť" a čin nemusí byť preukázaný dôkazmi.

"Avšak tu je podstatné, že obaja svedkovia sa v podstatných rysoch zhodujú na skutočnostiach, o ktorých rovnako vypovedajú. Obvinený celkom kategoricky a jednoznačne vinu odmieta a poukazuje na snahu diskreditovať jeho osobu. V tomto smere je potrebné dôrazne pripomenúť absolútnu nutnosť vykonávať dokazovanie tak, aby bolo možné jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností tieto skutočnosti buď to vyvrátiť, alebo spoľahlivo a bez akýchkoľvek pochybností preukázať," píše sa v uznesení.

Najvyšší súd pritom konštatuje, že "z masy dôkazov, ktorá je aktuálne najvyššiemu súdu k dispozícii, z detailov, ktoré vyplývajú z výpovedí svedkov - či už týkajúcich sa spoločného stretnutia, priestoru, kde k stretnutiu došlo, k odovzdaniu peňazí v obálke, popisu udalosti zo strany oboch svedkov, dôvodov, ku ktorým sa mal úplatok viazať, ako aj manipulácie s hotovosťou - je dôvodnosť vzneseného obvinenia a ani najvyšší súd nezistil legálny dôvod, ktorým by spochybnil v tomto štádiu vznesené obvinenie."

Súd si ďalej uvedomuje, že svedkovia sú z kategórie kajúcnikov, avšak dodáva, že obvinenie nie je založené len na ich výpovedi ako kajúcnikov, ale ako výpovedi dvoch svedkov, ktorí sú priamo zainteresovaní do trestnej činnosti.

Zadržanie Pčolinského

Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok 11.3. v skorých ranných hodinách. Neskôr sa vzdal funkcie riaditeľa SIS. Vladimír Pčolinský bol nominant Sme rodina od apríla 2020. Jeho manželka a brat sú poslancami NRSR práve hnutie Borisa Kollára.

Milan Krajniak

Rovnako má blízko aj k Milanovi Krajniakovi, ktorý je jeho dlhoročným priateľom. Ten zadržanie Pčolinského spochybňoval. O niekoľko dní podal demisiu ako minister práce a vrátil sa ako poslanec NRSR.