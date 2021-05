Obvinený z úplatkárstva: Podnikateľa Zoroslava Kollára vzali opäť do väzby

Zoroslav Kollár

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Obvineného podnikateľa Zoroslava Kollára opäť vzali do väzby. V nedeľu (23. 5.) večer o tom rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Potvrdila to hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Upozornil na to portál TV Joj noviny.sk