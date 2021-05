Termín očkovania proti covidu sa blíži a vás uhryzol kliešť? Odborníčka zo SAV dvíha varovný prst

Na Slovensku prebieha očkovanie proti ochoreniu covid-19, ktoré spôsobuje nový typ koronavírusu. S príchodom jari však dorazila aj sezóna kliešťov. K otázke očkovanie a kliešť sme oslovili Parazitologický ústav SAV v Košiciach. Odborníčka Bronislava Víchová na otázku, či by mal človek radšej posunúť termín očkovania kvôli tomu, že si na sebe našiel kliešťa, odvetila nasledovné: „Je dôležité vedieť, ako dlho bol kliešť pricicaný. Či to bolo viac ako 24 hodín, prípadne dlhšie... To väčšinou vieme vyhodnotiť podľa toho, kde sme sa v prírode a kedy pohybovali.“

Ak je na nás kliešť pricicaný viac než 24 hodín, podľa Víchovej by sme očkovanie mali predsa len zvážiť. „Ak je to teda viac ako 24 hodín, odporúčala by som možno naozaj chvíľu počkať. Vírus kliešťovej encefalitídy sa prenáša z kliešťa do tela pomerne rýchlo po pricicaní. Avšak šanca, že chytíte kliešťa s vírusom, je pomerne nízka. Väčšia pravdepodobnosť je, že chytíte kliešťa, ktorý prenáša baktérie - borélie, čo môže končiť boreliózou. Tam k prenosu dochádza až niekoľko hodín po pricicaní kliešťa, preto platí, že čím dlhšie je tento pricicaný, tým vyššie je riziko, že borélie preniknú do tela,“ ozrejmila odborníčka.

Ilustračné foto Zdroj: Facebook/MZ SR

Ako uviedla ďalej, inkubačná doba boreliózy sa pohybuje na úrovni 1-2 týždňov od prisatia kliešťa. „Niekedy sa cca 7 dní po odstránení môže v mieste vpichu objaviť tzv. Erythema migrans alebo erytém, čo je červený fľak s bledým okrajom, ktorý je veľmi dobrým diagnostickým ukazovateľom, že ide o boreliózu. Samozrejme, netreba si ho zamienať s lokálnou reakciou kože v mieste vpichu ako je svrbenie, pálenie či začervenanie. V prípade nástupu klinických príznakov nasleduje liečba. V prípade pochybností je možné nechať si vyšetriť krv na prítomnosť protilátok proti borelióze,“ dodala Víchová.

Ilustračné foto Zdroj: TASR - František Iván

Vedkyňa v závere podotkla, že ak od odstránenia kliešťa uplynulo niekoľko dní a nemali ste ho dlho pricicaného, bez obáv sa môžete zaočkovať proticovidovou vakcínou. „Vakcína proti covid-19 môže vyvolať imunitnú odpoveď organizmu aj u úplne zdravého človeka,“ pripomenula.