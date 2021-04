KORONAVÍRUS Dopravné podniky budú štrajkovať: Upozorniť chcú na to, že stále nedostali pomoc

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov v Bratislave, Košiciach a Prešove vyhlásili na pondelok (12. 4.) v čase od 08.00 do 09.00 h výstražný štrajk. Odborári to potvrdili s tým, že vozidlá MHD budú hodinu stáť na konečných zastávkach, nebudú blokovať dopravu a spoje do nemocníc a škôl budú jazdiť. Štrajkom chcú upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie.